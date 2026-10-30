Oman meldet Angriff auf Handelsschiff

dpa-AFX · Uhr
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MASKAT (dpa-AFX) - Ein unter panamaischer Flagge fahrendes Schiff ist nach Angaben aus dem Oman in der Straße von Hormus angegriffen worden. An Bord des Handelsschiffes "RITI" sei ein Feuer ausgebrochen, teilte die Marine mit. 25 Besatzungsmitglieder seien in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt worden.

Demnach ereignete sich der Angriff, als sich das Schiff rund drei Kilometer vor der Küste des omanischen Gouvernements Musandam befand. Dabei handelt es sich um eine Halbinsel mit vorgelagerten Inseln, die wie ein Zipfel in die Meerenge zwischen Persischem Golf und dem Golf von Oman ragt. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Küste des Irans.

Angaben zu den Angreifern oder zur Art des Angriffs machte die Marine zunächst nicht./arj/DP/mis

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