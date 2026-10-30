Oppositionsführerin Machado fordert Wahl in Venezuela im nächsten Jahr

Reuters · Uhr
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Caracas, ⁠29. Okt (Reuters) - Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado hat sich für Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr ausgesprochen und beruft sich dabei auf Vorschläge der US-Regierung. ‌In ihren ersten wichtigen Äußerungen seit ihrer Rückkehr ins Land sagte die Friedensnobelpreisträgerin am Donnerstag, die ⁠jüngsten ⁠Erklärungen des US-Außenministeriums seien "sehr klar". Diese umfassten die rasche Ernennung eines neuen Nationalen Wahlrates und eine Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Sie fügte hinzu, US-Außenminister Marco Rubio unterstütze eine Wahl im ‌Jahr 2027. Machado sagte, sie ‌werde sicherstellen, dass alle wahlberechtigten Venezolaner ihre Stimme abgeben könnten.

Die 59-Jährige war am Sonntag nach Venezuela zurückgekehrt, ⁠nachdem sie in diesem Jahr mehrfach an der ‌Einreise gehindert worden war. ⁠Machado gilt als die populärste Figur der Opposition. Sie war von der Wahl 2024 ausgeschlossen worden, ihr Stellvertreterkandidat hatte die Abstimmung ‌nach Zählung der ⁠Opposition jedoch klar gewonnen. Die ⁠staatlichen Institutionen Venezuelas unterstützten jedoch den damaligen Präsidenten Nicolas Maduro. Dieser wurde im Januar bei einem Einsatz des US-Militärs in Caracas gefangengenommen und in die USA gebracht. Dort ist er wegen Drogenhandels und Folter angeklagt.

(Bericht von Isabelle Noack, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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