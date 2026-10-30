Oppositionsführerin Machado fordert Wahl in Venezuela im nächsten Jahr
Caracas, 29. Okt (Reuters) - Die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado hat sich für Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr ausgesprochen und beruft sich dabei auf Vorschläge der US-Regierung. In ihren ersten wichtigen Äußerungen seit ihrer Rückkehr ins Land sagte die Friedensnobelpreisträgerin am Donnerstag, die jüngsten Erklärungen des US-Außenministeriums seien "sehr klar". Diese umfassten die rasche Ernennung eines neuen Nationalen Wahlrates und eine Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Sie fügte hinzu, US-Außenminister Marco Rubio unterstütze eine Wahl im Jahr 2027. Machado sagte, sie werde sicherstellen, dass alle wahlberechtigten Venezolaner ihre Stimme abgeben könnten.
Die 59-Jährige war am Sonntag nach Venezuela zurückgekehrt, nachdem sie in diesem Jahr mehrfach an der Einreise gehindert worden war. Machado gilt als die populärste Figur der Opposition. Sie war von der Wahl 2024 ausgeschlossen worden, ihr Stellvertreterkandidat hatte die Abstimmung nach Zählung der Opposition jedoch klar gewonnen. Die staatlichen Institutionen Venezuelas unterstützten jedoch den damaligen Präsidenten Nicolas Maduro. Dieser wurde im Januar bei einem Einsatz des US-Militärs in Caracas gefangengenommen und in die USA gebracht. Dort ist er wegen Drogenhandels und Folter angeklagt.
(Bericht von Isabelle Noack, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)