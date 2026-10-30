Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG

30.10.2026 / 09:54 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A2YNT30

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.10.2026
     Kursziel:                  220,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Neue NQ-Kapazitäten im Ramp-Up, aber US-Projekt unter Kosten-Review

Alzchem hat am 29.10. den Q3-Bericht vorgelegt und die Guidance bestätigt.
Während die Investitionsprojekte für NQ und Kreatin in Deutschland planmäßig
voranschreiten, erscheint uns die Umsetzung des US-Projekts doch noch nicht
ausgemacht.

[Tabelle]

Specialty-Segment wächst zweistellig: Der Q3-Konzernumsatz lag mit 139,9
Mio. EUR (+1,9% yoy) etwas unter den Markterwartungen (Konsens: 145,1 Mio.
EUR). Während das Segment Specialty Chemicals gestützt auf ein höheres
Volumen (+6,4% yoy) sowie höhere Preise (+5,9% yoy) einen zweistelligen
Erlösanstieg auf 98,5 Mio. EUR (+13,2% yoy) verzeichnete, ging der Umsatz
bei Basics & Intermediates um 21,2% yoy auf 34,1 Mio. EUR zurück. Hier
machten sich vor allem rückläufige Volumina (-17,8% yoy) infolge einer
weiter schwachen Nachfrage aus der Landwirtschaft, aber auch anhaltender
Preisdruck (-3,6% yoy) bemerkbar. Der u.E. für die Equity Story maßgebliche
Specialty-Anteil am Konzernerlös verbesserte sich vor diesem Hintergrund auf
70,4% (Vj.: 63,4%).

EBITDA leicht rückläufig: Das Konzern-EBITDA zeigte sich mit 28,7 Mio. EUR
(Konsens: 29,9 Mio. EUR; -3,5% yoy) angesichts höherer Energie- und
Rohstoffpreise sowie planmäßiger Anlaufkosten für die neuen
Nitroguanidin-Kapazitäten in Deutschland leicht rückläufig. Letztere
befinden sich inzwischen aber in der technischen Inbetriebnahme und sollten
in Q4 erste Umsatzbeiträge liefern, den vollen Wachstumseffekt daraus
erwartet der Vorstand dann ab H2/27. Des Weiteren drehte der Free Cashflow
trotz höherer CAPEX in Q3 mit 10,3 Mio. EUR (H1: -30,5 Mio. EUR) wieder ins
Positive. Im FY 2026 erwartet der Vorstand einen etwa ausgeglichenen FCF.

Guidance bestätigt, aber US-Projekt noch mit Fragezeichen: Mit einem
Konzernumsatz i.H.v. 443,8 Mio. EUR rangiert Alzchem nach 9M noch mit
einigem Abstand zur Guidance (ca. 600 Mio. EUR). Diese setzt bei einer
Punktlandung für Q4 ein Wachstum von fast 14% yoy voraus, was wir trotz der
neuen NQ-Kapazitäten als etwas zu ambitioniert ansehen. Gewichtiger als die
u.E. anstehende Revision der Konsenserwartungen dürften jedoch die Aussagen
des Vorstands zum Fortgang des NQ-Projekts in den USA sein: Hier läuft nach
der Standortentscheidung und dem abgeschlossenem Basic Engineering nun eine
Kosten- und Planungsoptimierung, was u.E. auch die Verhandlung über höhere
Subventionen seitens des US-Verteidigungsministeriums umfasst. Sollte das
US-Projekt (SOP geplant 2029/30) wider Erwarten nicht zustande kommen, sieht
der Vorstand jedoch gleichwertige Alternativen zum weiteren Kapazitätsausbau
in Deutschland.

Fazit: Ein Rückzieher beim US-Projekt hätte kurzfristig keine operativen
Auswirkungen, dürfte das Sentiment aber dennoch belasten. Wir rechnen noch
im laufenden Jahr mit einer finalen Entscheidung, erachten den
Wachstums-Case angesichts der positiven Statusmeldungen zum NQ- und
Kreatin-Ausbau in Deutschland aber ohnehin als intakt. Angesichts dessen
halten wir an unserer Kaufempfehlung und dem Kursziel von 220,00 EUR
unverändert fest.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=00067ea4b1e5c174764efe9938185e29

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
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