Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG 30.10.2026 / 09:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.10.2026 Kursziel: 220,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Neue NQ-Kapazitäten im Ramp-Up, aber US-Projekt unter Kosten-Review Alzchem hat am 29.10. den Q3-Bericht vorgelegt und die Guidance bestätigt. Während die Investitionsprojekte für NQ und Kreatin in Deutschland planmäßig voranschreiten, erscheint uns die Umsetzung des US-Projekts doch noch nicht ausgemacht. [Tabelle] Specialty-Segment wächst zweistellig: Der Q3-Konzernumsatz lag mit 139,9 Mio. EUR (+1,9% yoy) etwas unter den Markterwartungen (Konsens: 145,1 Mio. EUR). Während das Segment Specialty Chemicals gestützt auf ein höheres Volumen (+6,4% yoy) sowie höhere Preise (+5,9% yoy) einen zweistelligen Erlösanstieg auf 98,5 Mio. EUR (+13,2% yoy) verzeichnete, ging der Umsatz bei Basics & Intermediates um 21,2% yoy auf 34,1 Mio. EUR zurück. Hier machten sich vor allem rückläufige Volumina (-17,8% yoy) infolge einer weiter schwachen Nachfrage aus der Landwirtschaft, aber auch anhaltender Preisdruck (-3,6% yoy) bemerkbar. Der u.E. für die Equity Story maßgebliche Specialty-Anteil am Konzernerlös verbesserte sich vor diesem Hintergrund auf 70,4% (Vj.: 63,4%). EBITDA leicht rückläufig: Das Konzern-EBITDA zeigte sich mit 28,7 Mio. EUR (Konsens: 29,9 Mio. EUR; -3,5% yoy) angesichts höherer Energie- und Rohstoffpreise sowie planmäßiger Anlaufkosten für die neuen Nitroguanidin-Kapazitäten in Deutschland leicht rückläufig. Letztere befinden sich inzwischen aber in der technischen Inbetriebnahme und sollten in Q4 erste Umsatzbeiträge liefern, den vollen Wachstumseffekt daraus erwartet der Vorstand dann ab H2/27. Des Weiteren drehte der Free Cashflow trotz höherer CAPEX in Q3 mit 10,3 Mio. EUR (H1: -30,5 Mio. EUR) wieder ins Positive. Im FY 2026 erwartet der Vorstand einen etwa ausgeglichenen FCF. Guidance bestätigt, aber US-Projekt noch mit Fragezeichen: Mit einem Konzernumsatz i.H.v. 443,8 Mio. EUR rangiert Alzchem nach 9M noch mit einigem Abstand zur Guidance (ca. 600 Mio. EUR). Diese setzt bei einer Punktlandung für Q4 ein Wachstum von fast 14% yoy voraus, was wir trotz der neuen NQ-Kapazitäten als etwas zu ambitioniert ansehen. Gewichtiger als die u.E. anstehende Revision der Konsenserwartungen dürften jedoch die Aussagen des Vorstands zum Fortgang des NQ-Projekts in den USA sein: Hier läuft nach der Standortentscheidung und dem abgeschlossenem Basic Engineering nun eine Kosten- und Planungsoptimierung, was u.E. auch die Verhandlung über höhere Subventionen seitens des US-Verteidigungsministeriums umfasst. Sollte das US-Projekt (SOP geplant 2029/30) wider Erwarten nicht zustande kommen, sieht der Vorstand jedoch gleichwertige Alternativen zum weiteren Kapazitätsausbau in Deutschland. Fazit: Ein Rückzieher beim US-Projekt hätte kurzfristig keine operativen Auswirkungen, dürfte das Sentiment aber dennoch belasten. Wir rechnen noch im laufenden Jahr mit einer finalen Entscheidung, erachten den Wachstums-Case angesichts der positiven Statusmeldungen zum NQ- und Kreatin-Ausbau in Deutschland aber ohnehin als intakt. Angesichts dessen halten wir an unserer Kaufempfehlung und dem Kursziel von 220,00 EUR unverändert fest. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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