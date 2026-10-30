Original-Research: Alzchem Group AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

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Original-Research: Alzchem Group AG - von Sphene Capital GmbH

30.10.2026 / 11:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Alzchem Group AG

     Unternehmen:               Alzchem Group AG
     ISIN:                      DE000A41YHG1

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      30.10.2026
     Kursziel:                  EUR 198,40 (bislang: EUR 204,50)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler, CEFA

Anhaltende Divergenz der Geschäftsbereiche

Wesentlicher Wachstumstreiber im dritten Quartal 2026 blieb das Segment
Specialty Chemicals, das weiterhin von einer anhaltend hohen Nachfrage nach
Kreatinprodukten für die Humanernährung und Nitroguanidin für die
Verteidigungsindustrie profitierte. Dagegen beeinträchtigten eine schwache
Nachfrage aus der Landwirtschaft und der Pharmaindustrie sowie gestiegene
Energie- und Rohstoffkosten erneut die Geschäftsentwicklung des Segments
Basics & Intermediates. Unter dem Strich verlief die Ergebnisentwicklung auf
Konzernebene erwartungsgemäß schwächer als in den guten Vorquartalen:
Ergebnisbelastend wirkten gestiegene Materialaufwendungen und Abschreibungen
sowie planmäßige Anlaufaufwendungen für die neuen Nitroguanidin-Kapazitäten
in Deutschland. Während die strategischen Investitionsprojekte zur
Erweiterung der Produktionskapazitäten im Bereich Human Nutrition planmäßig
voranschreiten, machen höhere Investitionskosten für die geplante
Nitroguanidin-Anlage in den USA Angabe gemäß Nachverhandlungen mit dem
US-Kriegsministerium erforderlich. Die Guidance 2026e wurde bestätigt.
Aufgrund leicht unter unseren Erwartungen liegenden Ertragszahlen nehmen wir
unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel
(Base-Case-Szenario) auf EUR 198,40 von zuletzt EUR 204,50 je Aktie (-3,0%)
zurück, bestätigen jedoch angesichts einer von uns erwarteten
Kursperformance (ohne Berücksichtigung der zwischenzeitlich erwarteten
Dividenden) von 22,8% unser Buy-Rating für die Aktien der Alzchem Group AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7a8ed884b6b3fae243984ec12b3f0eaa

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (152) 31764553

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=1b619a0a-d446-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

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2425572 30.10.2026 CET/CEST

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