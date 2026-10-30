Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

30.10.2026 / 13:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

     Unternehmen:               LPKF Laser & Electronics SE
     ISIN:                      DE0006450000

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.10.2026
     Kursziel:                  22,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Nicklas Frers

9M-Zahlen vom Solargeschäft belastet - LIDE Ramp-Up trotz Verzögerung intakt

LPKF hat heute den Quartalsfinanzbericht für die ersten neun Monate 2026
vorgelegt. Die Zahlen spiegeln die bereits Ende September kommunizierte
Guidance-Anpassung wider und zeigen ein vom schwachen Solargeschäft
geprägtes Bild. Der Fokus liegt jedoch klar auf der mittelfristigen
Skalierung des LIDE-Geschäfts im Advanced Packaging sowie den Fortschritten
des Transformationsprogramms North Star.

Q3-Ergebnisse erwartungsgemäß schwach: In den ersten neun Monaten 2026 sank
der Konzernumsatz um 28,1% yoy auf 60,3 Mio. EUR (9M 2025: EUR 83,9 Mio.).
Hauptursache für den Rückgang war das Solarsegment, dessen Umsatz im Zuge
verzögerter Kundeninvestitionen vor dem Technologiewechsel zu
Perowskit-Lösungen um 57% auf 11,2 Mio. EUR einbrach (9M 2025: EUR 25,8
Mio.). Grund ist primär ein erwarteter Großauftrag aus China, der sich
aufgrund noch ausstehender staatlicher Genehmigungen verzögert und dessen
Umsätze nun erst für 2027 erwartet werden. Da das klassische Legacy-Geschäft
derzeit weitgehend fehlt, wird diese Übergangsphase bis zum Markthochlauf
der Perowskit-Technologie überbrückt, indem die Kosten im Solarsegment in
der Zwischenzeit konsequent gesenkt werden. Auch das Segment Welding
verzeichnete nach einem starken Vorjahr (Sonderprojekt in 2025) einen
Erlösrückgang um 44% auf 11,2 Mio. EUR (9M 2025: EUR 20,0 Mio.), zeigt
jedoch mit ersten Projekterfolgen im Bereich Smart Robotics operative
Fortschritte. Demgegenüber präsentierten sich die Segmente Development und
Electronics in Summe stabil. Insgesamt belief sich das bereinigte
Konzern-EBIT auf -8,9 Mio. EUR (9M 2025: EUR -0,8 Mio.), während das
unbereinigte EBIT bei -12,8 Mio. EUR lag. Um die angepasste Jahresprognose
von 93 bis 100 Mio. EUR Umsatz sowie eine bereinigte EBIT-Marge von -7,0%
bis -2,5% zu erreichen, ist im traditionell starken Schlussquartal ein
Umsatzbeitrag von mindestens 32,7 Mio. EUR erforderlich. Das Management
setzt hierbei auf die schrittweise Abarbeitung des Auftragsbestands von 31,9
Mio. EUR sowie erste spürbare Kosteneffekte aus dem Transformationsprogramm
North Star.

LIDE Ramp-Up verzögert sich: Der Ramp-UP der LIDE-Technologie benötigt
aufgrund nachgelagerter Qualifizierungsprozesse bei den Kunden mehr Zeit als
ursprünglich angenommen, weshalb sich weitere Aufträge in die erste
Jahreshälfte 2027 verschieben. Das Management rechnet damit, dass bei 3 bis
4 Kunden operative Entscheidungen zum Produktions-Ramp-up in diesem Zeitraum
getroffen werden. Der im Q3 gemeldete Letter of Intent (LOI) mit einem
führenden asiatischen Hersteller über ein Volumen im mittleren einstelligen
Millionen-Euro-Bereich unterstreicht diesen Fortschritt und soll noch im
laufenden Jahr fest abgeschlossen werden, wenngleich dieser erst im
kommenden Jahr umsatzwirksam wird. Dass es sich hierbei lediglich um einen
zeitlichen Aufschub handelt, unterstreicht die zunehmende strategische
Relevanz von LPKF. Mit jeder weiteren Qualifikation festigt das Unternehmen
seine Stellung im globalen Equipment Stack und rückt immer tiefer in die
Lieferketten führender Halbleiter-Player.

North Star übertrifft Erwartungen - Profitabilitätspfad bis 2028 voll
abgesichert: Das im Vorjahr gestartete Transformationsprogramm North Star
kommt schneller voran als ursprünglich veranschlagt. Die 1. Programmwelle
(u. a. Schließung des Fertigungsstandortes Fürth) wurde erfolgreich
abgeschlossen und sichert schrittweise jährliche Kosteneinsparungen von gut
8 Mio. EUR. Zum 1. Januar 2027 startet die 2. Programmwelle mit der
Umstellung auf eine schlankere, funktionale Organisationsstruktur. Bis 2028
soll das Programm einen kumulierten EBIT-Effekt von rund EUR 16 Mio.
entfalten, was den aktuellen Umsatzrückgang ergebnisseitig substanziell
kompensieren und die operative Basis für den anstehenden LIDE-Ramp-up
nachhaltig stärken kann. Das Ziel einer nachhaltig zweistelligen EBIT-Marge
bis 2028 bleibt weiterhin bestehen.

Fazit: Die Q3 Zahlen spiegeln die operativ anspruchsvolle Übergangsphase im
laufenden Geschäftsjahr wider, die vor allem durch das schwache
Solargeschäft getrieben ist. Strategisch bleibt die Investmentstory von LPKF
jedoch voll intakt. Das Unternehmen stellt über das überdurchschnittlich gut
anlaufende North Star-Programm die Weichen für eine nachhaltige
Margenerholung, während der LIDE-Technologie-Ramp-up im
Advanced-Packaging-Markt ab 2027 für absehbare Dynamik sorgt. Wir sehen die
aktuelle Schwächephase daher weiterhin als temporär an und bestätigen unsere
Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 22,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=29daf286e266e17fa1bf410f0029061f

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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