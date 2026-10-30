Original-Research: Polytec Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Polytec Holding AG - von Montega AG 30.10.2026 / 15:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Polytec Holding AG Unternehmen: Polytec Holding AG ISIN: AT0000A00XX9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.10.2026 Kursziel: 8,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hidir Prognose gesenkt; Belastung konzentriert sich auf das Q4 POLYTEC hat gestern per Ad-hoc die Ergebnisprognose für 2026 gesenkt. Wir passen unsere Schätzungen an und geben einen Ausblick auf die Q3-Zahlen am 12.11. [Tabelle] Statt einer EBIT-Marge von ~3% erwartet das Management nun nur noch 1 bis 2%, der Umsatz soll am unteren Ende der bisherigen Spanne bei ~560 Mio. EUR liegen. Hinter der Prognosesenkung stehen zwei Effekte. Erstens kurzfristige Abrufkürzungen im Q4: Im Automotive-Bereich vor allem bei VW (~28% Umsatzanteil), das gestern schwache Q3-Zahlen meldete. Den größeren Ergebniseffekt hat jedoch das Geschäft mit einem großen Pooling-Anbieter, wo im Q4 ein wesentlicher Teil der vollautomatisierten Linien stillsteht. Darüber hinaus belasten Anlaufprobleme der aus Weierbach nach Hörsching verlagerten Umsätze (Sonderfahrten, Ausschuss) das H2 mit ~3 Mio. EUR. Q3-Preview: Da die Abrufkürzungen laut Unternehmen vor allem das Q4 betreffen, erwarten wir ein noch solides Q3. [Tabelle] Den Umsatz sehen wir bei 140,0 Mio. EUR (-2,6% qoq), belastet durch die Portfoliobereinigung. Die EBIT-Marge erwarten wir mit 2,2% leicht über dem Vorjahr (2,1%), da die Kostenmaßnahmen greifen. Für das Q4 impliziert unsere Jahresschätzung damit ein EBIT von -1,9 Mio. EUR. Da dieses Geschäft über langfristige Verträge abgesichert ist und die Weierbach-Kosten auslaufen, halten wir eine Normalisierung im Verlauf des H1 2027 für wahrscheinlich. Die SPA-Pipeline in der Mehrweg-, Bau- und Industrielogistik bleibt davon unberührt, erste Neukunden des Pooling-Anbieters dürften zusätzlich Schub geben. Schätzungen: Für 2026e rechnen wir nun mit einem Umsatz von 560,0 Mio. EUR (zuvor 587,0 Mio. EUR) und einem EBIT von 9,5 Mio. EUR (zuvor 22,0 Mio. EUR). Mit 1,7% EBIT-Marge liegen wir in der oberen Hälfte der Guidance. Für 2027e und 2028e senken wir die EBIT-Marge auf 3,0% bzw. 3,6%. Fazit: Die Gewinnwarnung ist ein spürbarer Rückschlag, an der strategischen Richtung ändert sie aber nichts. Die Belastung konzentriert sich auf ein Quartal, und mit einer Eigenkapitalquote von 50,1% ist die Bilanz solide. Nach dem Kursrückgang von 23% notiert die Aktie bei nur ~3,4x EV/EBITDA 2027e. Aus unserem angepassten DCF-Modell ergibt sich ein neues Kursziel von 8,00 EUR (zuvor 10,00 EUR, Kurspotenzial 63%). Wir bestätigen unser 'Kaufen'-Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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