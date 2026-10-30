Original-Research: Polytec Holding AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    ^
Original-Research: Polytec Holding AG - von Montega AG

30.10.2026 / 15:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Polytec Holding AG

     Unternehmen:               Polytec Holding AG
     ISIN:                      AT0000A00XX9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      30.10.2026
     Kursziel:                  8,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Mustafa Hidir

Prognose gesenkt; Belastung konzentriert sich auf das Q4

POLYTEC hat gestern per Ad-hoc die Ergebnisprognose für 2026 gesenkt. Wir
passen unsere Schätzungen an und geben einen Ausblick auf die Q3-Zahlen am
12.11.

[Tabelle]

Statt einer EBIT-Marge von ~3% erwartet das Management nun nur noch 1 bis
2%, der Umsatz soll am unteren Ende der bisherigen Spanne bei ~560 Mio. EUR
liegen. Hinter der Prognosesenkung stehen zwei Effekte. Erstens kurzfristige
Abrufkürzungen im Q4: Im Automotive-Bereich vor allem bei VW (~28%
Umsatzanteil), das gestern schwache Q3-Zahlen meldete. Den größeren
Ergebniseffekt hat jedoch das Geschäft mit einem großen Pooling-Anbieter, wo
im Q4 ein wesentlicher Teil der vollautomatisierten Linien stillsteht.
Darüber hinaus belasten Anlaufprobleme der aus Weierbach nach Hörsching
verlagerten Umsätze (Sonderfahrten, Ausschuss) das H2 mit ~3 Mio. EUR.

Q3-Preview: Da die Abrufkürzungen laut Unternehmen vor allem das Q4
betreffen, erwarten wir ein noch solides Q3.

[Tabelle]

Den Umsatz sehen wir bei 140,0 Mio. EUR (-2,6% qoq), belastet durch die
Portfoliobereinigung. Die EBIT-Marge erwarten wir mit 2,2% leicht über dem
Vorjahr (2,1%), da die Kostenmaßnahmen greifen. Für das Q4 impliziert unsere
Jahresschätzung damit ein EBIT von -1,9 Mio. EUR. Da dieses Geschäft über
langfristige Verträge abgesichert ist und die Weierbach-Kosten auslaufen,
halten wir eine Normalisierung im Verlauf des H1 2027 für wahrscheinlich.
Die SPA-Pipeline in der Mehrweg-, Bau- und Industrielogistik bleibt davon
unberührt, erste Neukunden des Pooling-Anbieters dürften zusätzlich Schub
geben.

Schätzungen: Für 2026e rechnen wir nun mit einem Umsatz von 560,0 Mio. EUR
(zuvor 587,0 Mio. EUR) und einem EBIT von 9,5 Mio. EUR (zuvor 22,0 Mio.
EUR). Mit 1,7% EBIT-Marge liegen wir in der oberen Hälfte der Guidance. Für
2027e und 2028e senken wir die EBIT-Marge auf 3,0% bzw. 3,6%.

Fazit: Die Gewinnwarnung ist ein spürbarer Rückschlag, an der strategischen
Richtung ändert sie aber nichts. Die Belastung konzentriert sich auf ein
Quartal, und mit einer Eigenkapitalquote von 50,1% ist die Bilanz solide.
Nach dem Kursrückgang von 23% notiert die Aktie bei nur ~3,4x EV/EBITDA
2027e. Aus unserem angepassten DCF-Modell ergibt sich ein neues Kursziel von
8,00 EUR (zuvor 10,00 EUR, Kurspotenzial 63%). Wir bestätigen unser
'Kaufen'-Rating.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=34b34dc3a0ad3a7aaeb6f57d71c083f1

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=5319ad54-d46a-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2425818 30.10.2026 CET/CEST

°
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
POLYTEC

Das könnte dich auch interessieren

Talanx-Tochter HDI abgelöst
Allianz sichert sich Partnerschaft mit Mercedes-Benz27. Okt. · Reuters
Allianz sichert sich Partnerschaft mit Mercedes-Benz
Ziele gesenkt
VW-Tochter Audi rutscht fast in die roten Zahlenheute, 08:19 Uhr · dpa-AFX
VW-Tochter Audi rutscht fast in die roten Zahlen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen