Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Halten

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Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG

30.10.2026 / 10:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG

     Unternehmen:               SMT Scharf AG
     ISIN:                      DE000A3DRAE2

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      30.10.2026
     Kursziel:                  5,00 EUR (zuvor: 6,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Q3: Ergebnis dreht dank Kostenmaßnahmen ins Plus - Guidance an schwaches
Marktumfeld angepasst

SMT Scharf hat den Neunmonatsbericht 2026 veröffentlicht. Der Umsatz blieb
im dritten Quartal unter dem Vorjahr, das EBIT verbesserte sich dank der
umgesetzten Restrukturierung dennoch deutlich. Gleichzeitig hat der Vorstand
die Jahresprognose gesenkt.

[Tabelle]

After-Sales stützt, Neuanlagengeschäft weiter schwach: Nach neun Monaten lag
der Umsatz mit 51,5 Mio. EUR um 27,3% unter dem Vorjahr, vor allem wegen des
Neuanlagengeschäfts (13,2 Mio. EUR; 9M/25: 32,2 Mio. EUR). Das Ersatzteil-
und Servicegeschäft zeigte sich dagegen robust und steuerte mit 38,3 Mio.
EUR rund 74% des Umsatzes bei. Regional blieb China mit 32,0 Mio. EUR (-6,2%
yoy) der wichtigste Markt, während Afrika dank Südafrika deutlich auf 8,7
Mio. EUR (+52,6% yoy) zulegte. Die von uns erwartete Belebung in China und
Polen blieb im dritten Quartal noch aus. Positiv werten wir den um rund 15%
höheren Auftragsbestand von 25,0 Mio. EUR.

Kostenbasis sinkt, operative Verbesserung sichtbar: Das EBIT stieg im Q3 auf
1,2 Mio. EUR (Q3/25: -0,5 Mio. EUR), nach neun Monaten liegt es bei 0,0 Mio.
EUR (9M/25: 2,4 Mio. EUR). Die Mitarbeiterzahl (FTE) liegt mit 417 rund 23%
unter dem Vorjahr, die Restrukturierung in Hamm ist abgeschlossen, in Xuzhou
läuft sie noch. Belastet wurde das Quartal durch einmalige Rückstellungen
von 0,6 Mio. EUR infolge der Beendigung eines Tunnelprojekts im Mittleren
Osten. Bereinigt läge das EBIT bei rund 1,8 Mio. EUR. Da Vorräte und
Forderungen auf anhaltend hohem Niveau verharren und der operative Cashflow
nach neun Monaten bei -3,7 Mio. EUR lag, erwarten wir die
Working-Capital-Freisetzung nun frühestens in 2027 und nicht mehr im
laufenden Jahr.

Guidance angepasst, LEV-Strategie im Plan: Der Vorstand erwartet für 2026
nun einen Umsatz von 75-85 Mio. EUR (zuvor: 95-115 Mio. EUR) und ein EBIT
von -0,5 bis -1,5 Mio. EUR (zuvor: 1-2 Mio. EUR). Wir erwarten für 2026e
einen Umsatz von 80,0 Mio. EUR (zuvor: 93,3 Mio. EUR) und ein EBIT von -1,0
Mio. EUR (zuvor: -0,4 Mio. EUR). Beim Aufbau des LEV-Geschäfts haben zwei
der drei Fahrzeugmodelle für den chinesischen Kohlebergbau bereits die
MA-Zertifizierung erhalten, für das dritte wird sie im November erwartet.
Der Prototypenbau für internationale Märkte soll bis Ende 2026 abgeschlossen
sein.

Fazit: Im dritten Quartal blieb der Umsatz angesichts der zurückhaltenden
Investitionsbereitschaft in den Kernmärkten unter dem Vorjahr, während die
Kostenmaßnahmen das EBIT bereits spürbar verbessert haben. Die angepasste
Guidance bietet aus unserer Sicht eine belastbarere Planungsbasis und das
robuste After-Sales-Geschäft sowie die Fortschritte beim LEV-Aufbau
unterstützen die mittelfristige Diversifikation. Wir reduzieren unsere
Prognosen für 2026 ff. und bestätigen unsere Halten-Empfehlung mit einem
Kursziel von 5,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=97911befd360250abf0fc81bad6eedad

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
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