Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Lagardes Rücktritt

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Lagardes Rücktritt:

"Lange war darüber spekuliert worden, jetzt ist es heraus. Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, wird ihre Amtszeit bis Ende Oktober nächsten Jahres nicht komplett absolvieren, sondern legt ihr Amt am 7. Februar nieder. (...) Umso wichtiger ist es, für die Nachfolge von Lagarde jemanden auszuwählen, der für einen Stabilitätskurs steht. (...) Die Eignung sollte daher unbedingt im Vordergrund stehen. (...) Was jetzt nicht passieren darf: Die Politik sollte keinen Nachfolger aussuchen, mit dem sie es bequem hat. Die tolle Leistung des früheren US-Notenbankchefs Jerome Powell war es, allen Anfeindungen von Präsident Donald Trump ganz trocken seine Notenbank-Regeln entgegenzusetzen. Einen solch unabhängigen Geist braucht es jetzt auch für die EZB."/DP/jha

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