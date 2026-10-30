Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu EU/Kanada

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu EU/Kanada:

"Die Europäer hätten sich das diplomatische Scharmützel sparen können. Die Streiterei droht den Blick auf das Wesentliche zu verstellen. Denn die strategischen Interessen der beiden Seiten liegen auf der Hand. Kanada verfügt über Energie und kritische Rohstoffe, Europa über einen großen Binnenmarkt und industrielle Kapazitäten. Und so sollten Brüssel und Ottawa die Chance nutzen, die Zusammenarbeit bei Verteidigung, Technologie und Handel auszubauen. Dafür braucht es keine neue Kategorie zwischen Partnerschaft und Mitgliedschaft, sondern belastbare Vereinbarungen, die allen nutzen. Dass die EU hier überhaupt erst noch Klarheit gewinnen muss, ist bezeichnend."/DP/jha

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