Pressestimme: 'Reutlinger General-Anzeiger' zu Merz/EU/Kanada

dpa-AFX · Uhr
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REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Merz/EU/Kanada:

"Der Namensstreit und die Abschwächung der Kooperationen vor dem EU-Kanada-Gipfel sind ein mieses Foul von Bundeskanzler Friedrich Merz an seiner Parteifreundin Ursula von der Leyen. Sie sind weder im Interesse Deutschlands noch im Interesse des Staatenbundes. Sie sind ein Ego-Trip des Kanzlers, der seine bereits erreichten Erfolge in der Außenpolitik selbst beschädigt. Streits um Nichtigkeiten waren schon immer das größte Problem der EU. In Zeiten des Friedens und wirtschaftlicher Prosperität, verzögerten sie Entscheidungen bestenfalls ein wenig. Das kann sich der Staatenbund nun aber nicht mehr leisten. In dieser unschönen neuen Welt muss er schnell und entschlossen handeln. Vor allem jetzt, da sich mit dem politischen Wandel nicht nur Bedrohungen, sondern viele neue und wichtige Möglichkeiten ergeben. Das sollte auch der Kanzler endlich begreifen."/DP/jha

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