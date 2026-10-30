Pressestimme: 'Stern' zu Elif Eralp

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - "Stern" zu Elif Eralp:

"Eine Frage begleitete den Wahlkampf von Elif Eralp in Berlin von Beginn an: Hat sie ihre Leute im Griff? Die letzten Tage und Wochen nähren daran Zweifel. Wenn sich eine künftige Regierende Bürgermeisterin nicht einmal traut, den Namen eines führenden Terrorpropagandisten auszusprechen, wie sollen unter anderem jüdische Mitbürger noch darauf vertrauen können, dass sie sich im Zweifel vor sie stellt? Aus den Vorgängen lässt sich kaum ein anderer Schluss ziehen: Die Linke ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, sie hat sich dabei radikalisiert. Und ihre Frontfrau Elif Eralp scheint nicht die richtige Person zu sein, um sie einzuhegen. Beiden kann man die Regierung der Hauptstadt nicht anvertrauen. Diese Erkenntnis ist schmerzlich, weil sich für viele Menschen in Berlin mit dem Wahlsieg der Linken Hoffnung verband."/DP/jha

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