Puma schreibt rote Zahlen - Weniger Investitionen geplant

(stelle im ⁠zweiten Satz des zweiten Absatzes klar, dass Verluste erwartet werden)

München, 30. Okt (Reuters) - Beim fränkischen Sportartikelkonzern Puma schlagen sich der laufende Umbau und die schwache Konjunktur in roten Zahlen nieder. Der Umsatz sank im dritten Quartal währungsbereinigt ‌um sechs Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, wie Puma am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel ein Verlust von ⁠11,4 Millionen ⁠Euro an - vor Jahresfrist hatte Puma noch einen operativen Gewinn von 16,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Unter dem Strich stand nun ein Nettoverlust von 54,9 (62,4) Millionen Euro.

Puma grenzte die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr ein: Das Ebit soll zwischen minus 80 und minus 130 Millionen Euro liegen. Bisher ‌lag die Spanne zwischen minus 50 und ‌minus 150 Millionen. Dabei drosselt Puma die Investitionen mit Verweis auf das Marktumfeld auf weniger als 150 (bisher 200) Millionen Euro. Für den währungsbereinigten Umsatz bleibt ⁠es bei der Erwartung eines Rückgangs um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz. "Die ‌Geschäftsentwicklung im dritten Quartal entsprach unseren ⁠Erwartungen", sagte Vorstandschef Arthur Höld. "Wir haben Puma weiter durch unser Übergangsjahr gesteuert und gleichzeitig die Grundlage für künftiges Wachstum gelegt."

Anfang Oktober hatte der chinesische Sportartikelriese Anta Sports seinen im Juni angekündigten ‌Einstieg bei Puma perfekt gemacht. ⁠Er hält nun 29,1 Prozent der ⁠Anteile und stellt den Aufsichtsratschef. "Wir sehen das als einen starken Vertrauensbeweis für unsere Strategie, unser Managementteam und unsere Zukunft", sagte Höld. Bei den Großhändlern in China sorgte das aber offenbar für Unmut, weil Anta dort radikal auf den Direktvertrieb über eigene Läden und Online-Shops setzt. "Nach der Ankündigung der geplanten Beteiligung von Anta Sports an Puma fiel die Nachfrage von Handelspartnern in China zurückhaltender aus", hieß es in der Mitteilung.

(Bericht ⁠von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)