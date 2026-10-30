

EQS-Media / 30.10.2026 / 10:42 CET/CEST



PRESSEMITTEILUNG

REPLOID mit begehbarem ReFarmUnit-Container auf der EuroTier

EuroTier: weltweit führende Fachmesse für Tierhaltung und Livestock-Management von 10. bis 13. November 2026 in Hannover

Messestand in Halle 25 (K22): Gesprächstermine vorab buchbar

REPLOID als Sponsor des “DLG Spotlight Inhouse Farming” (Halle 25, L22)

Begehbarer ReFarmUnit-Container zeigt, wie Larven organische Reststoffe zu Protein, Fett und Insektenfrass verwerten

Zwei Vorträge auf der Expert Stage am 10. und 12. November

Wels, 30. Oktober 2026 – Aus Reststoffen der Lebensmittelindustrie werden Protein, Fett und Dünger – in industriellen Mengen. Wie das funktioniert, zeigt REPLOID vom 10. bis 13. November 2026 auf der EuroTier in Hannover.

Die von der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) veranstaltete EuroTierzählt zu den weltweit wichtigsten Fachmessen für Tierhaltung. Hier treffen Landwirte, Futtermittelhersteller und Lebensmittelverarbeiter aufeinander, also genau die Partner, mit denen REPLOID ReFarmUnits umsetzt.

Ronald Mitterndorfer, Director RFU Sales bei REPLOID: „Landwirtinnen und Landwirte denken seit jeher in Kreisläufen. Mit der ReFarmUnit können sie einen weiteren schließen: Organische Reststoffe werden vor Ort durch Larven der Schwarzen Soldatenfliege zu Protein, Fett und Frass verwertet. Der Insektenfrass ist die Basis für hochwertigen organischen Dünger. Das stärkt die regionale Wertschöpfung und gibt dem Betrieb ein zusätzliches wirtschaftliches Standbein.“

Im Spotlight: Der Biokonversions-Container einer ReFarmUnit

Ort: Halle 25 | Stand L22

Die EuroTier bietet Fachbesucherinnen und Fachbesuchern praxisnahe Einblicke in zentrale Zukunftsthemen der Nutztierhaltung. REPLOID ist Sponsor des DLG Spotlight „Inhouse Farming“, das sich alternativen Proteinquellen und Zirkularität widmet. Es zeigt Praxisbeispiele aus den Bereichen Insekten, Speise- und Nutzpilze sowie Aquakultur.

REPLOID stellt dort einen begehbaren Container einer ReFarmUnit aus, das ist eine modulare, dezentrale und hochautomatisierte Biokonversions-Anlage. Besucherinnen und Besucher erleben bei einem Rundgang, wie Larven der Schwarzen Soldatenfliege regionale Reststoffe verwerten.

Eine ReFarmUnit verarbeitet bis zu 9.500 Tonnen Reststoffe pro Jahr zu rund 2.000 Tonnen Larven (Protein, Fett) und mehr als 2.200 Tonnen Insektenfrass, aus dem REPLOID organischen Dünger herstellt.

REPLOID Messestand

Ort: Halle 25 | Stand K22

Der REPLOID-Stand ist an allen vier Messetagen Anlaufpunkt für Projekt- und Expertengespräche. Das Team tauscht sich mit Landwirten, Futtermittelherstellern und Lebensmittelverarbeitern unter anderem zur Projektentwicklung, Umsetzung und zum Betrieb von ReFarmUnits aus.

Gesprächstermine lassen sich vorab buchen: Dazu hier einen Callback anfragen, im Anschluss wird gemeinsam ein Terminslot vereinbart.

Zwei Vorträge auf der DLG-Expert Stage: Inhouse Farming

Halle 25 | Stand L23

Ergänzend stellt REPLOID seine Arbeit auf der Expert Stage vor:

10. November, 14:15 Uhr: Ronald Mitterndorfer, Director RFU Sales bei REPLOID, spricht über „Schaufenster der Innovationen. Es lebe die Kreislaufwirtschaft!“ (Details).

12. November, 14:25 Uhr: Rodrigo Calderon, R&D Innovation Researcher bei REPLOID, zeigt, wie REPLOID Futtermischungen standortspezifisch entwickelt (Details).

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Die Gruppe implementiert und serviciert für ihre Kunden, insbesondere aus Industrie und Landwirtschaft, modulare und skalierbare Anlagen (ReFarmUnits), in denen Larven der Schwarzen Soldatenfliege die Reststoffe verwerten (Biokonversion). Konkret erhalten die Larven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach jeweils einer Woche haben die Larven ihr Pensum erfüllt und sich auf das rund 25-fache ihres Gewichts vervielfacht. Die Kunden nutzen die Larven und/oder ihre Nebenprodukte entweder selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID vermarktet die Larven entweder direkt oder weiterverarbeitet zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Das Unternehmen forciert die vertikale Integration seiner Wertschöpfungskette und bringt auch eigenes Tierfutter auf den Markt. Aus den Nebenprodukten des Verwertungsprozesses (Insektenfrass) stellt REPLOID organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 200 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Sonderthemen

30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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Sprache: Deutsch Unternehmen: REPLOID Group AG Durisolstraße 6 4600 Wels Österreich Telefon: +43 660 / 776 50 40 E-Mail: office@reploid.eu Internet: reploid.eu ISIN: AT0000A3HRX5 Börsen: Wiener Börse (Vienna MTF) LEI Code: 529900KNZ7JJ6VLDJL12 EQS News ID: 2425532

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