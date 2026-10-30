S&P 500® - Midterms als idealer Investmentzeitpunkt?

Der Blick auf die Historie seit 1946 liefert ein bemerkenswert eindeutiges Bild. Wer nach den US-Zwischenwahlen jeweils Ende November in den S&P 500® investierte und die Position bis zur darauffolgenden Präsidentschaftswahl hielt, wurde in 95 % aller Fälle mit einer positiven Wertentwicklung belohnt. Seit 1946 stand lediglich im Zyklus 2006 bis 2008 am Ende ein Minus zu Buche, allerdings im Umfeld der globalen Finanzkrise. Im Durchschnitt erzielte der US-Leitindex über diesen Zweijahreszeitraum eine Rendite von 25 %. Auch kurzfristiger fällt die Bilanz überzeugend aus: Vom Einstieg Ende November bis Ende Juli des Folgejahres beträgt der durchschnittliche Kurszuwachs immerhin 14 %. Die Statistik spricht damit für ein saisonal und politisch begünstigtes Marktumfeld nach den „midterm elections“. Zwar lassen sich historische Muster nicht eins zu eins auf die Zukunft übertragen, dennoch unterstreicht die hohe Trefferquote, dass die Phase nach den Zwischenwahlen in der Vergangenheit häufig Rückenwind für den US-Aktienmarkt bereithielt. Aufgrund der Bewegungsarmut der letzten Wochen und Monate dürfte dem S&P 500® jede Unterstützung seitens des US-Präsidentschaftszyklus willkommen sein.

S&P 500® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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