Spaniens Wirtschaft wächst weiter robust
dpa-AFX · Uhr
MADRID (dpa-AFX) - Spaniens Wirtschaft ist in den Sommermonaten weiter robust gewachsen. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,6 Prozent zu, wie das Statistikamt INE nach einer ersten Schätzung am Freitag in Madrid mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet.
Im Vorquartal war die viertgrößte Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,7 Prozent gewachsen und im ersten Quartal um 0,6 Prozent. Das Wachstum in Spanien bleibt damit weitaus stärker als in den übrigen großen Volkswirtschaften der Eurozone./jkr/jha/
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