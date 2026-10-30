Spanische Wirtschaft wächst deutlich - Inflation aber weiter sehr hoch

30. Okt (Reuters) - ⁠Die spanische Wirtschaft ist im dritten Quartal erneut deutlich gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September im Vergleich zu den drei Monaten zuvor um 0,6 ‌Prozent und damit etwas langsamer als im zweiten Quartal mit 0,7 Prozent, wie das nationale Statistikamt INE ⁠am ⁠Freitag mitteilte. Auf Jahresbasis legte die spanische Wirtschaft um 2,7 Prozent zu. Beide Werte entsprachen den Erwartungen von Analysten.

Die derzeit sehr hohe Inflation gab im Oktober leicht nach. Die für europäische Vergleichszwecke harmonisierte ‌Teuerungsrate lag bei 4,9 Prozent, ‌nachdem es im September noch 5,0 Prozent waren. Auch dieser Wert lag im Rahmen der Schätzungen von Ökonomen. ⁠Die Kerninflation, die die Preise für schwankungsanfällige frische Lebensmittel ‌und Energie ausklammert, lag den ⁠Daten zufolge bei 3,1 Prozent.

Die spanische Zentralbank hatte Anfang des Monats ihre Wachstumsprognose für dieses und das kommende Jahr angehoben. Sie begründete ‌dies mit einem starken ⁠Privatkonsum und steigenden Exporten. Zugleich ⁠warnte sie jedoch vor Risiken durch die hohe Inflation, internationale Konflikte und steigende Anleiherenditen am Kapitalmarkt. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet die Zentralbank mit einem Wachstum von 2,6 Prozent, für 2027 mit 2,2 Prozent.

(Bericht von Tiago Brandao und Joao Manuel Mauricio, geschrieben von Christian Krämer, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)