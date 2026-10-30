Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Auf die andauernde Krise reagiert Volkswagen mit einer weiteren Sparmaßnahme am Stammwerk in Wolfsburg. Bei der Marke Volkswagen werden Entwicklungsleistungen für den künftigen vollelektrischen Golf vorübergehend ausgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Maßnahme gelte, "bis wir die nötigen Investitionen sicher abbilden können", sagte Marken-Finanzvorstand David Powels.

Im anspruchsvollen Marktumfeld und mit dem belasteten Ergebnis sei es wichtig, den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen und Prioritäten weiter zu schärfen, sagte Powels. Erst gestern hatte VW mitgeteilt, dass das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten Juli bis September bei rund minus 5,82 Milliarden Euro lag. Begründet wurde dies mit einer milliardenschweren Porsche-Abschreibung, dem schwachen China-Geschäft und Kosten für den Umbau.

Der Betriebsrat in Wolfsburg betonte, dass die Pause nicht bedeute, dass das Projekt gestrichen werde oder sich der Start verzögere. "Zeitverzug lässt sich aufholen", hieß es in einem Intranet-Beitrag, der der dpa vorliegt. Der vorläufige Ausgaben-Stopp sei aber ein weiteres Anzeichen für die angespannte finanzielle Lage des Konzerns./bch/DP/men

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Talanx-Tochter HDI abgelöst
Allianz sichert sich Partnerschaft mit Mercedes-Benz27. Okt. · Reuters
Allianz sichert sich Partnerschaft mit Mercedes-Benz
Ziele gesenkt
VW-Tochter Audi rutscht fast in die roten Zahlenheute, 08:19 Uhr · dpa-AFX
VW-Tochter Audi rutscht fast in die roten Zahlen
Quartalszahlen
Milliardenverlust bei Volkswagen - China-Geschäft belastetgestern, 07:35 Uhr · Reuters
Das Volkswagen-Stammwerk ist zu sehen.
E-Autobauer
Gewinn von BYD wächst langsamer als erwartetgestern, 12:12 Uhr · Reuters
Gewinn von BYD wächst langsamer als erwartet
Quartalszahlen
VW meldet Milliardenverlust - Aktie schwächergestern, 06:44 Uhr · dpa-AFX
VW meldet Milliardenverlust - Aktie schwächer
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen