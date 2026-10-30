Sparzwang bei VW - Entwicklung des neuen E-Golfs ausgesetzt

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Auf die andauernde Krise reagiert Volkswagen mit einer weiteren Sparmaßnahme am Stammwerk in Wolfsburg. Bei der Marke Volkswagen werden Entwicklungsleistungen für den künftigen vollelektrischen Golf vorübergehend ausgesetzt, wie das Unternehmen mitteilte. Diese Maßnahme gelte, "bis wir die nötigen Investitionen sicher abbilden können", sagte Marken-Finanzvorstand David Powels.

Im anspruchsvollen Marktumfeld und mit dem belasteten Ergebnis sei es wichtig, den eingeschlagenen Kurs konsequent fortzusetzen und Prioritäten weiter zu schärfen, sagte Powels. Erst gestern hatte VW mitgeteilt, dass das Konzernergebnis nach Steuern in den Monaten Juli bis September bei rund minus 5,82 Milliarden Euro lag. Begründet wurde dies mit einer milliardenschweren Porsche-Abschreibung, dem schwachen China-Geschäft und Kosten für den Umbau.

Der Betriebsrat in Wolfsburg betonte, dass die Pause nicht bedeute, dass das Projekt gestrichen werde oder sich der Start verzögere. "Zeitverzug lässt sich aufholen", hieß es in einem Intranet-Beitrag, der der dpa vorliegt. Der vorläufige Ausgaben-Stopp sei aber ein weiteres Anzeichen für die angespannte finanzielle Lage des Konzerns./bch/DP/men