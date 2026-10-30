Starbucks stellt dank Sanierungserfolgen höheren Gewinn in Aussicht

Bangalore, ⁠29. Okt (Reuters) - Die US-Kaffeehauskette Starbucks hat dank erster Erfolge ihres Sanierungsplans eine über den Erwartungen liegende Jahresgewinnprognose veröffentlicht. Das ‌Unternehmen aus Seattle teilte am Donnerstag mit, es rechne für das Gesamtjahr ⁠mit ⁠einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,25 Dollar. Von LSEG befragte Analysten hatten lediglich 3,14 Dollar erwartet. Die Prognose signalisiert, dass ‌die Kostensenkungen und operativen ‌Änderungen im Rahmen des zweijährigen Sanierungsplans greifen. Im abgelaufenen vierten Quartal übertraf Starbucks ⁠die Erwartungen ebenfalls: Der flächenbereinigte Umsatz ‌wuchs weltweit um 7,2 ⁠Prozent, während Analysten nur mit einem Plus von 5,4 Prozent gerechnet hatten. Der Konzern hatte unter ‌anderem Menüs ⁠vereinfacht und Wartezeiten verkürzt. ⁠Zudem sollen Restrukturierungen wie Entlassungen und Filialschließungen Arbeitsinvestitionen von fast 500 Millionen Dollar ausgleichen.

(Bericht von Neil J Kanatt und Waylon Cunningham. Geschrieben von Isabelle Noack, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)