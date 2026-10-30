Steinmeier trifft Li - Zuversicht bei Differenzen zum Handel

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

PEKING (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich zuversichtlich gezeigt, dass Deutschland und China ihre Unstimmigkeiten in Handelsfragen lösen können. Man habe jüngst bei der Einigung über die Drosselung der Exporte von Hybridautos in die EU gesehen, dass es da, wo es schwierig sei, "den Weg zu Lösungen gibt", sagte er zum Auftakt seines Gesprächs mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang in Peking.

Steinmeier sprach das gewachsene Ungleichgewicht in den bilateralen Handelsbeziehungen direkt an. Chinas Handelsbilanzüberschuss gegenüber Deutschland betrug im vergangenen Jahr fast 90 Milliarden Euro.

Der Bundespräsident betonte: "Wir kommen in der Absicht, die Rahmenbedingungen für den guten wirtschaftlichen Austausch zwischen unseren beiden Ländern zu erhalten und zu stärken. Und wir kommen in der Absicht, Ihnen zu signalisieren, dass da, wo es Probleme gibt, wir sie im Dialog gemeinsam mit Ihnen zu lösen versuchen."

Steinmeier sagte, China bleibe als größter Handelspartner für Deutschland wichtig. Er würdigte ausdrücklich das "atemberaubende Tempo" des Landes in seiner technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Li nannte Steinmeier einen "altbekannten und guten Freund" Chinas. Der 67-Jährige empfing seinen drei Jahre älteren Gast, den er seit langem kennt, scherzhaft mit den Worten: "Sie sehen ja weiterhin jung aus." Steinmeiers ebenfalls scherzhafte Antwort lautete: "Das täuscht."/sk/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen