Tech-Bilanzen verpassen Europas Börsen einen Dämpfer

Frankfurt, 30. Okt (Reuters) - Die ⁠Stimmung am europäischen Aktienmarkt hat sich am Freitag eingetrübt. Die Sorge über hohe Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) trieb die Anleger nach enttäuschenden Zahlen der US-Konzerne Amazon und Intel weltweit um. Der Dax verlor am Vormittag 0,5 Prozent auf 25.908 Punkte, nachdem er am Donnerstag die 26.000-er Marke zurückerobert hatte. Der EuroStoxx50 fiel um 0,7 Prozent.

Überraschend hohe Kosten für den Bau neuer KI-Rechenzentren drückten die Aktien von Amazon im vorbörslichen US-Geschäft um mehr ‌als sieben Prozent, während Intel-Aktien um 25 Prozent einbrachen. "Die Märkte müssen derzeit mehrere Belastungsfaktoren gleichzeitig verarbeiten: enttäuschende Tech-Zahlen, robuste US-Konjunkturdaten, höhere Inflationssignale und geopolitische Risiken", sagte Kyle Rodda, Marktanalyst bei capital.com. Im Brennpunkt stand erneut Frankreich, wo politische Unruhen die Stimmung belasten. ⁠Das hoch verschuldete Land ⁠verzeichnete im Oktober die höchste Inflationsrate seit Dezember 2023, während die Wirtschaft schrumpfte. Die Renditen französischer zehnjähriger Staatsanleihen stiegen um sechs Basispunkte auf 4,944 Prozent, während die Renditen der Bundesanleihen um einen Basispunkt sanken.

EURO-WIRTSCHAFT ÜBERRASCHT POSITIV - INFLATIONSSORGE BLEIBT

Am Devisenmarkt machte der Euro nach überraschend robusten europäischen Wirtschaftsdaten Boden gut. Die Wirtschaft in Deutschland und der Euro-Zone ist im dritten Quartal überraschend stark gewachsen und hat sich damit widerstandsfähiger als gedacht gegen Belastungen durch teure Energie im Zuge des Nahost-Krieges gezeigt. Die Gemeinschaftswährung legte bis zu 0,3 Prozent auf 1,1214 Dollar zu.

Die ‌Inflationssorgen hielten dennoch an, auch angesichts des erneuten Anstiegs der Ölpreise. Die Angst vor ‌Lieferengpässen nach verstärkten Angriffen der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien trieb den Preis für die Nordseesorte Brent um 2,6 Prozent auf 117,90 Dollar. Auf Monatssicht steuert Brent damit auf ein Plus von rund zwölf Prozent zu. Investoren rechnen aufgrund des Teuerungsdrucks mit weiteren Zinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks im Dezember. Das ⁠drückte den Preis für Gold um ein Prozent auf 3982 Dollar je Feinunze. Nervosität herrschte im Kryptosektor. Hacker haben 6,3 Milliarden Dollar von ‌Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, gestohlen. Laut Analysten handelt es sich ⁠um den bislang größten Krypto-Raub. Bitcoin rutschte zeitweise um mehr als drei Prozent ab, Aktien aus dem Krypto-Universum fielen im vorbörslichen US-Handel.

BAYER IM AUFWIND - EVONIK ZIERT SICH WEITERHIN

Angesichts der schlechten Stimmung im Tech-Sektor rauschten Papiere von Infineon im Dax um rund vier Prozent abwärts, bei den Nebenwerten fielen Süss Microtec und Siltronic um je mehr als sechs Prozent. Der europäische Technologieindex ‌sackte um rund zwei Prozent ab. Aktien von Bayer legten hingegen um ⁠3,8 Prozent zu und waren größter Dax-Gewinner. Im Milliarden-Rechtsstreit um ⁠den Unkrautvernichter Glyphosat hat der Konzern nach eigenen Angaben erstmals seit einem wichtigen Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA einen Fall gewonnen.

Für Gesprächsstoff sorgte auch der Übernahmepoker um Evonik. Der Spezialchemiekonzern zeigt dem Konkurrenten BASF auch nach dessen verbessertem Übernahmeangebot die kalte Schulter. Insidern zufolge hat BASF seine Offerte auf 24 Euro je Aktie aufgestockt, was den Essener Spezialchemiekonzern mit gut elf Milliarden Euro bewertet. Evonik-Aktien notierten am Freitag 0,5 Prozent tiefer bei 20,90 Euro.

Aktien von Puma lagen nach der Bilanzvorlage mit einem Aufschlag von mehr als sechs Prozent an der Spitze der MDax-Gewinner. "Der Fokus der Anleger verschiebt sich auf das kommende Jahr und Anzeichen, dass Puma wieder wachsen könnte", sagte ein Händler. Der Rückgang der Lagerbestände und der Nettoverschuldung seien ebenfalls zu begrüßen, hieß es bei Jefferies weiter. Im SDax ⁠gewannen die Papiere von Gerresheimer mit 3,7 Prozent am stärksten. Der Pharma- und Kosmetikverpackungshersteller hat im dritten Quartal dank einer höheren Nachfrage nach Arznei-Abgabesystemen seinen Umsatz gesteigert.

(Bericht von Anika Ross. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)