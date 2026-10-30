Tech-Stimmung bricht ein | Hohe Kurseinbrüche bei Intel, Reddit und Roblox

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Die Wall Street steht zum Wochenschluss erneut deutlich unter Druck und wieder ist Tech das Problem. Auslöser sind enttäuschende Zahlen und Ausblicke bei mehreren Technologiewerten, darunter Intel, Amazon, Reddit und Twilio. Besonders kritisch wird der enorme Kapitalbedarf des KI-Booms gesehen. Amazon meldet für die vergangenen zwölf Monate einen freien Cashflow von minus 42,4 Milliarden US-Dollar, Alphabet lag im Quartal bei minus 9,1 Milliarden, Meta war erstmals seit 2012 negativ und SpaceX verbrannte rund 9,9 Milliarden US-Dollar. Amazon enttäuscht zudem mit schwächerem Ausblick. AWS wächst zwar um 39 Prozent, doch die Erwartungen lagen teilweise noch höher, während die hohen Investitionen den Cashflow belasten. Intel schlägt die Erwartungen im dritten Quartal, liefert aber einen deutlich schwächeren Ausblick: Für das vierte Quartal werden nur 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet, belastet von schwacher PC-Nachfrage und einem Produktionsausfall in Israel. Gleichzeitig bleibt der eigentliche KI-Boom fundamental intakt – Rechenzentrumsausgaben und Nachfrage sind weiter hoch –, doch der Markt fragt zunehmend, wie lange sich dieses Wachstum finanzieren lässt, wenn der freie Cashflow der Hyperscaler gleichzeitig wegbricht.



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