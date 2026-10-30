Tikehau Capital : Disclosure of Shares Repurchases from 23 October 2026 to 29 October 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/10/2026
|
FR0013230612
|
9 822
|
15.6576
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/10/2026
|
FR0013230612
|
2 100
|
15.6981
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/10/2026
|
FR0013230612
|
330
|
15.6824
|
TQEX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
23/10/2026
|
FR0013230612
|
140
|
15.8200
|
AQEU
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/10/2026
|
FR0013230612
|
3 173
|
15.6513
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
26/10/2026
|
FR0013230612
|
600
|
15.6193
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/10/2026
|
FR0013230612
|
4 013
|
15.3822
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
27/10/2026
|
FR0013230612
|
652
|
15.4048
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/10/2026
|
FR0013230612
|
4 175
|
16.0081
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
28/10/2026
|
FR0013230612
|
741
|
16.0491
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/10/2026
|
FR0013230612
|
514
|
16.3058
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
29/10/2026
|
FR0013230612
|
1 114
|
16.3139
|
XPAR
|
|
|
|
TOTAL
|
27 374
|
15.7168
|
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261030117971/en/
Tikehau Capital