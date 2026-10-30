Tikehau Capital : Disclosure of Shares Repurchases from 23 October 2026 to 29 October 2026

Business Wire · Uhr
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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/10/2026

FR0013230612

9 822

15.6576

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/10/2026

FR0013230612

2 100

15.6981

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/10/2026

FR0013230612

 330

15.6824

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

23/10/2026

FR0013230612

 140

15.8200

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/10/2026

FR0013230612

3 173

15.6513

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

26/10/2026

FR0013230612

 600

15.6193

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/10/2026

FR0013230612

4 013

15.3822

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

27/10/2026

FR0013230612

 652

15.4048

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/10/2026

FR0013230612

4 175

16.0081

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

28/10/2026

FR0013230612

 741

16.0491

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/10/2026

FR0013230612

 514

16.3058

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

29/10/2026

FR0013230612

1 114

16.3139

XPAR

 

 

 

TOTAL

27 374

15.7168

 

 

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