UniCredit umwirbt Mittelstand - Commerzbank und HVB zusammen stärker

Frankfurt, 30. ⁠Okt (Reuters) - UniCredit-Chef Andrea Orcel startet eine Charme-Offensive beim verunsicherten deutschen Mittelstand. "Bei der geplanten Zusammenführung von HypoVereinsbank und Commerzbank geht es UniCredit darum, mehr für deutsche Unternehmen zu leisten", erklärte die italienische Großbank am Freitag in einer Pressemitteilung. Eine Fusion der beiden Finanzinstitute, die ‌Orcel nach der Übernahme der Commerzbank in einigen Jahren anpeilt, "vereint die jeweiligen Stärken beider Banken sowohl in Deutschland als auch international, ergänzt durch das europäische Netzwerk ⁠von UniCredit, ⁠um Kunden noch umfassender unterstützen und ihnen zusätzliche Chancen eröffnen zu können".

Die Commerzbank-Führung hatte im Kampf gegen eine Übernahme durch UniCredit Befürchtungen geschürt, dass ihre Kunden aus dem international ausgerichteten deutschen Mittelstand Nachteile erleiden könnten, wenn die Italiener das umfangreiche Auslandsnetz des Frankfurter Geldhauses wie angekündigt eindampften. "Wir begrüßen das starke Bekenntnis der UniCredit ‌zum Kundenversprechen der Commerzbank", sagte ein Commerzbank-Sprecher nun. "Wir werden ‌unsere Unterstützung für Firmenkunden weiter ausbauen und dabei auf den bestehenden Netzwerken und gewachsenen Kundenbeziehungen von HVB und Commerzbank aufbauen und diese gezielt weiterentwickeln", kündigte UniCredit an. Auch die ⁠Münchner HypoVereinsbank, die seit 20 Jahren zu UniCredit gehört, ist im Mittelstand aktiv.

"Wir bitten ‌unsere Kunden, uns weiterhin ihr Vertrauen zu ⁠schenken und uns an unseren tatsächlichen Leistungen zu messen", sagte Orcel laut der Mitteilung. "Wir sind fest entschlossen, den Mehrwert einer Zusammenführung der Stärken beider Banken unter Beweis zu stellen. Ich persönlich stehe dafür ein, diese Zusagen ‌einzulösen und sicherzustellen, dass unseren Worten konkrete ⁠Taten folgen." Es gehe nicht darum, ⁠die Verbindungen zu reduzieren, über die die Bank die Kunden erreiche.

Auf Basis der vergrößerten Bilanz von HVB und Commerzbank habe UniCredit sogar mehr Schlagkraft und könne den Unternehmen aus dem Mittelstand dadurch bei größeren Finanzierungsvorhaben, Investitionen, Übernahmen und Wachstumsplänen unter die Arme greifen. "Gemeinsam können wir dabei mehr erreichen, als es jede der beteiligten Banken allein könnte." UniCredit verwies darauf, dass die Mailänder Großbank in 14 europäischen Ländern aktiv sei. Sie könne deutschen Unternehmen damit Zugang zu weiteren Märkten ⁠ermöglichen.

(Bericht von Tom Sims und Alexander Hübner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)