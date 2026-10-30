Webasto vor Verkauf von Batterie-Geschäft - Heizungs-Sparte könnte folgen

München, 30. Okt (Reuters) - ⁠Der angeschlagene Autozulieferer Webasto will sich von mehreren Geschäftsbereichen trennen, um seine Schuldenlast zu drücken. Am konkretesten sind die Pläne für das Geschäft mit E-Auto-Batterien, aber auch ein Verkauf der Standheizungs-Sparte ist kein Tabu, wie Vorstandschef Jörg Buchheim und Chef-Sanierer Johann Stohner am Donnerstagabend in Stockdorf bei München klarmachten. "Jeder Geschäftsbereich steht auf dem Prüfstand. Aber wir sind nicht ‌aktiv auf der Suche", sagte Buchheim mit Blick auf die Heiz-Sparte mit 600 Millionen Euro Umsatz. Nach dem Ende der Sanierung könnte Webasto ein reiner Hersteller von Cabrio- und Schiebedächern sein, fügte der Vorstandschef an. ⁠Am Donnerstag hatte ⁠Webasto sein 125-jähriges Jubiläum gefeiert.

Webasto hatte sich unter Buchheims Vorgänger mit ehrgeizigen Expansionsplänen verhoben, vor allem mit dem Einstieg in das E-Auto-Batterie-Geschäft. Buchheim und Stohner mussten vor einem Jahr zusammen mit den Banken und großen Autobauern ein rund 1,4 Milliarden Euro schweres Finanzierungspaket schnüren, um Webasto auf dem Weg zurück in die Gewinnzone abzusichern. Dafür mussten die Eigentümerfamilien Baier und Mey die Kontrolle über die Mehrheit der Anteile bis 2028 an zwei Treuhänder ‌abgeben. Ziel sei es, die Verschuldung von derzeit 1,5 Milliarden auf ‌weniger als eine Milliarde Euro zu drücken, betonte Buchheim. Ohne den Verkauf von Firmenteilen sei nur ein Schuldenabbau um 200 Millionen Euro bis 2028 möglich.

Im Geschäft mit E-Auto-Batterien sind chinesische Anbieter führend. Webasto sei zu klein, obwohl das Geschäft mit ⁠rund 300 Millionen Euro Umsatz stark wachse, räumte Buchheim ein. "Wenn man das skalieren möchte, braucht man Kapital." Zwei mögliche ‌Käufer für die Sparte seien bereits in der engeren ⁠Wahl, beide seien aus der Branche. "Wir wollen noch in diesem Jahr Klarheit haben, wer es wird", sagte Stohner. Zum Verkauf stehen auch zwei kleinere Sparten: das Geschäft mit elektrischen Hochvolt-Heizern, die in Autos und Lkw schnell für Wärme sorgen, und die in Polen angesiedelte Produktion von Heizungen für militärische ‌Lazarette.

Um Geld in die Kasse zu bekommen, denkt Webasto nach ⁠Angaben von zwei Insidern auch daran, das asiatische ⁠Dach-Geschäft mit 600 Millionen Euro Umsatz 2027 an die indische Börse zu bringen. Die Platzierung eines Minderheitsanteils könne einen deutlich dreistelligen Millionenbetrag bringen, sagte einer von ihnen. Webasto wollte sich dazu nicht äußern.

Die Sanierung laufe besser als gedacht, sagte Stohner. Die Liquidität sei besser als im Sanierungsgutachten angenommen. Im ersten Halbjahr habe Webasto operativ mit 95 (Vorjahr: minus 39) Millionen Euro Ebitda wieder schwarze Zahlen geschrieben. Im nächsten Jahr soll auch nach Steuern die Gewinnwende gelingen. Der Stellenabbau sei vorerst abgeschlossen. Webasto hatte 2000 von 15.000 Arbeitsplätzen weltweit abgebaut, die Hälfte davon in Deutschland. Die Belegschaft sei einst auf sechs Milliarden Euro Umsatz ausgelegt gewesen, sagte Stohner - ⁠eine Hoffnung, die sich nie erfüllte. Im vergangenen Jahr stagnierte der Umsatz bei vier Milliarden.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)