Wirtschaft in Deutschland wächst im Sommer stärker als gedacht

- von Reinhard Becker ⁠und Christian Krämer

Berlin, 30. Okt (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft steckt die Belastungen infolge des Iran-Krieges weiterhin gut weg. Im dritten Quartal betrug das Wachstum 0,2 Prozent im Vergleich zu den drei Monaten davor, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Ökonomen hatten nur mit 0,1 Prozent gerechnet. Im Schlussquartal soll die Wirtschaft noch mehr Fahrt aufnehmen. In Europa legten vor allem Irland, Spanien und die Niederlande deutlich zu, während die Wirtschaft in Italien stagnierte und in Frankreich leicht schrumpfte. ‌Ein Problem bleibt die hohe Inflation. Sie dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) zwingen, die Zinsen weiter anzuheben. Das könnte die Wirtschaft dann bremsen.

Ifo-Konjunkturexperte Timo Wollmershäuser sagte, die kräftig gestiegenen Energiepreise und das Niedrigwasser auf deutschen Flüssen belasteten die Industrie und den Konsum. "Trotzdem hat sich der Aufschwung nur wenig abgeschwächt." ⁠In den drei Quartalen ⁠zuvor hatte die deutsche Wirtschaftsleistung im Schnitt um 0,3 Prozent zugelegt. Das monatlich ermittelte Geschäftsklima des Münchner Ifo-Instituts signalisiere mehr Dynamik zum Jahresende. Es war zuletzt sechs Monate in Folge gestiegen. Die staatlichen Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sorgten nach wie vor für einen Schub. Die Industrie erhole sich zudem. "So profitieren Unternehmen in der Elektroindustrie und im Maschinenbau von einer steigenden Auslandsnachfrage und haben ihre Exporterwartungen spürbar nach oben korrigiert."

Allerdings leide der private Konsum unter der Inflation, ergänzte Wollmershäuser. Die Teuerungsrate dürfte im Oktober um 3,0 Prozent gestiegen sein. Daten dazu werden am Freitagnachmittag erwartet. Im September waren es 3,3 Prozent, ‌so viel wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Seit Anfang Oktober greift aber bis ‌zum Jahresende ein Tankrabatt auf Diesel und Benzin, der für etwas Entlastung sorgt.

IRLAND GLÄNZT - SPANIEN UND NIEDERLANDE MIT TEMPO

Auch die Wirtschaft in der Euro-Zone zeigte sich im dritten Quartal widerstandsfähig. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte hier um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 0,2 Prozent gerechnet. Spanien ⁠und die Niederlande legten jeweils um 0,6 Prozent zu. Die französische Wirtschaft schrumpfte um 0,1 Prozent. Jedoch wurden die Daten für die Euro-Zone durch das außergewöhnlich ‌hohe Wachstum in Irland - hier waren es 5,5 Prozent - verzerrt. Die Insel neigt ⁠aufgrund der Präsenz großer multinationaler Konzerne, die sich dort aus steuerlichen Gründen angesiedelt haben, zu starken Schwankungen bei den BIP-Daten.

Ökonomen sprachen von einem kräftigen Wachstum der Euro-Zone. Solange der Iran-Krieg andauere, werde es aber Belastungen geben, sagte Bethmann-Chefvolkswirt Alexander Krüger. "Auch im laufenden Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung zunehmen."

ZEICHEN STEHEN AUF AUFSCHWUNG

Experten und die Bundesregierung erwarten 2026 mehr als ein Prozent Wirtschaftswachstum in Deutschland. Da die privaten Investitionen weiterhin verhalten ‌sind, sprechen die meisten Ökonomen noch nicht von einem nachhaltigen und sich selbst ⁠tragenden Aufschwung. In den kommenden Quartalen dürfte die Wirtschaft aus Sicht ⁠von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zwar weiter wachsen: "Aber wie bisher mit moderatem Tempo. Denn wegen des Fehlens durchgreifender Reformen bleibt die Standortqualität ramponiert, was eine nennenswerte Erholung der Unternehmensinvestitionen weiter verhindern dürfte." Krämer geht davon aus, dass sich die Exporte wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle und aufgrund von Chinas Wettbewerbsdruck nicht wie sonst in Aufschwüngen üblich stark erholen werden.

Der deutsche Arbeitsmarkt ist im Oktober nicht in Schwung gekommen. Die Zahl der Arbeitslosen ging schwächer als für die Jahreszeit üblich um 40.000 auf 2,955 Millionen zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent. Im Vergleich zum Oktober 2025 waren 44.000 Menschen mehr ohne Job. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reichten für eine Besserung noch nicht aus, sagte BA-Chefin Andrea Nahles. In Deutschland haben zudem so wenige junge Menschen eine Berufsausbildung begonnen wie noch nie seit der Wiedervereinigung. ⁠Im abgelaufenen Berufsberatungsjahr nahmen 179.000 der bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern gemeldeten Bewerber eine Ausbildung auf und damit 12.000 weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Anteil von 40 Prozent der Suchenden.

(Mitarbeit von Klaus Lauer, Anika Ross, Balazs Koranyi und Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)