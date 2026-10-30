Wirtschaft in Euro-Zone wächst überraschend stark - 0,4 Prozent im Sommerquartal

Reuters · Uhr
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Frankfurt/Berlin, 30. ⁠Okt (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist im dritten Quartal überraschend stark gewachsen und hat sich damit widerstandsfähiger als gedacht gegen Belastungen durch teure Energie im Zuge des Nahost-Krieges gezeigt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ‌legte von Juli bis September um 0,4 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Von der ⁠Nachrichtenagentur Reuters ⁠befragte Ökonomen hatten lediglich mit 0,2 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betrug das Wachstum 1,3 Prozent. Gestützt wurde die Konjunktur von robusten Investitionen und einem soliden Konsum, so die Statistiker.

Unter den größten Volkswirtschaften des Währungsraums wuchs Deutschland um 0,2 ‌Prozent, Spanien und die Niederlande legten jeweils ‌um 0,6 Prozent zu, während Italien stagnierte und die französische Wirtschaft um 0,1 Prozent schrumpfte. Jedoch wurde das Gesamtergebnis durch das außergewöhnlich ⁠hohe Wachstum in Irland - hier waren es 5,5 Prozent - verzerrt. Das ‌irische BIP neigt aufgrund der ⁠Präsenz großer multinationaler Konzerne, die sich dort aus steuerlichen Gründen angesiedelt haben, zu starken Schwankungen.

Trotz der robusten Entwicklung in diesem Jahr befürchten einige Beobachter, darunter die Europäische Zentralbank (EZB), ‌dass sich die Lage eintrüben ⁠könnte. Die weltweit gestiegenen Zinsen ⁠in den vergangenen zwei Monaten dürften das Wirtschaftswachstum im In- und Ausland bremsen. Zudem könnte ein erneuter Anstieg der Energiekosten bremsen. Die Erdgaspreise sind zuletzt auf den höchsten Stand seit Beginn des russischen Krieges in der Ukraine Anfang 2022 gestiegen. Dieser Preissprung könnte die EZB zwingen, die Zinsen möglicherweise bereits im Dezember erneut anzuheben.

(Bericht von Balazs Koranyi und Christian ⁠Krämer, redigiert von Reinhard Becker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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