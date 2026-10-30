Wirtschaft trotzt Belastungen durch Iran-Krieg - BIP wächst um 0,2 Prozent

Berlin/Frankfurt, 30. ⁠Okt (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist trotz der Belastungen durch den Energiepreisschock und das Rhein-Niedrigwasser im Sommer weiter gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Juli bis September um 0,2 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Das Wachstum fiel damit doppelt so ‌stark aus wie von Experten veranschlagt. Im Frühjahr hatte es allerdings einen noch kräftigeren Zuwachs beim BIP von 0,3 Prozent gegeben. Laut Destatis entwickelten sich die Konsumausgaben im ⁠Sommer leicht positiv. ⁠Dagegen gingen die Investitionen zurück. Die in der ersten Jahreshälfte noch sehr dynamische Entwicklung der Exporte schwächte sich zugleich merklich ab, wie das Amt erklärte.

"Dass die Wirtschaft das nächste Plus liefert, liegt vor allem am schuldenfinanzierten Fiskalpaket. Ohne diesen künstlich initiierten Impuls hätte die Wirtschaftsleistung wohl stagniert", meint Chefökonom Alexander Krüger von der Bank Bethmann HAL. Laut dem ‌Chefvolkswirt der staatlichen Förderbank KfW, Dirk Schumacher, fällt ins ‌Auge, dass sich der private Konsum im Sommerquartal als Wachstumstreiber erwiesen hat: "Die höheren Energiepreise haben den privaten Haushalten die Kauflaune nicht verdorben." Die Verlangsamung des Exportwachstums sei nach den beiden sehr starken ⁠Vorquartalen zu erwarten gewesen.

ZEICHEN STEHEN AUF AUFSCHWUNG

Experten und Bundesregierung erwarten 2026 mehr als ein Prozent ‌Wirtschaftswachstum in Deutschland - und dies, obwohl Unternehmen und ⁠Verbraucher unter den infolge des Iran-Krieges stark gestiegenen Energiepreisen leiden. Da die privaten Investitionen weiterhin verhalten sind, sprechen die meisten Ökonomen noch nicht von einem nachhaltigen und sich selbst tragenden Aufschwung. In den kommenden Quartalen dürfte die Wirtschaft aus ‌Sicht von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zwar weiter ⁠wachsen: "Aber wie bisher mit moderatem Tempo. Denn ⁠wegen des Fehlens durchgreifender Reformen bleibt die Standortqualität ramponiert, was eine nennenswerte Erholung der Unternehmensinvestitionen weiter verhindern dürfte." Der Experte geht davon aus, dass sich die Exporte wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle und aufgrund von Chinas Wettbewerbsdruck nicht wie sonst in Aufschwüngen üblich stark erholen werden.

Die Zeichen stehen jedoch weiter auf Aufschwung: Zuletzt war auch das wichtigste Barometer für die deutsche Konjunktur, der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts, zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Die Wirtschaft arbeite sich kontinuierlich aus dem Tal heraus, ⁠sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters.

(Bericht von Reinhard Becker, Mitarbeit Klaus Lauer, Anika Ross, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)