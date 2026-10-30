WOCHENVORSCHAU: Termine bis 13. November 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 13. November

--------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 31. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz 14:00 USA: Fox Corp, Q1-Zahlen 22:00 CHE: Transocean, Q3-Zahlen 22:00 USA: Palantir, Q3-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Marriott International, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI 10/26 07:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 9/26 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/26 09:15 SPA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pressegespräch Frankfurt School of Finance & Management Einladung zum Start des neuen Private Credit Radar, Frankfurt 10:00 DEU: Pressegespräch: Finanzplattform Nordnet startet in Deutschland Nordnet ist eine digitale Plattform für Sparen und Anlegen in Skandinavien und Finnland. 1996 in Stockholm gegründet, betreut das Unternehmen mit 900 Mitarbeitern mehr als 125 Milliarden Euro investiertes Kapital für 2,5 Millionen Kunden. 13:00 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Berlin + 14.30 Grußwort Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) DEU: Digitalgipfel der Bundesregierung / Schwerpunkt KI, Berlin + 10.00 Eröffnung durch Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) anschließend Reden und Podiumsdiskussionen mit Schwerpunkt KI (EU-Regulierung, KI-Entwicklung und -Sicherheit, dt.-kanadische Kooperation) + 14.50 Roundtable mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + ca. 16.00 PK mit Merz und Wildberger DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen private Banken, Frankfurt/M. 16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall) 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:10 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 09:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen 12:45 DEU: Biontech, Q3-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen 14:00 USA: International Paper (Capital Markets Day) 18:00 USA: Lam Research, Hauptversammlung 22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: The Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/26 10:00 BGL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: 12. Konferenz zur Bankenunion in Frankfurt, Frankfurt am Main 09:30 DEU: Hybrid-Pressebriefing zum UN-Klimagipfel COP31 in Antalya (09.11.-20.11.), Berlin 09:30 DEU: Jahrespressekonferenz PwC Deutschland, Frankfurt/M. DEU: Fischwirtschafts-Gipfel 2026 von Fisch-Informationszentrum (FIZ) und Veranstalter FischMagazin, Hamburg USA: Midterms: Kongresswahlen in den USA HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen 06:45 DEU: Fresenius, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.30 Analystencall) 06:45 DEU: Basler, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Investorenkonferenz) 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q3 Trading Update 07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Vonovia, Q3-Zahlen (detailliert) (7.30 Telefoncall) 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Barry Callebaut, Jahreszahlen 07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Continental, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q3-Zahlen (8.30 Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DNK: Novo Nordisk, Q3-Zahlen 07:30 NLD: Ahold Delhaize, Q3-Zahlen 08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Marks & Spencer, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, 9Monate Trading Update 09:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang September 2026 und 3. Quartal 2026, Frankfurt/M. 13:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen 13:00 USA: New York Times, Q3-Zahlen 13:30 USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen 22:00 USA: News Corp, Q1-Zahlen 22:00 USA: Expedia, Q3-Zahlen 22:05 USA: Qualcomm, Q4-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen 22:30 GBR: ARM Holding, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Evonik, Investor Day GBR: Unilever, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 10/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 08:30 HUN: Industrieproduktion 9/26 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 10/26 09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 10/26 09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Arbeitslosenquote 10/26 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:15 USA: ADP Arbeitsmarktbericht 10/26 14:30 USA: Handelsbilanz 9/26 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Ausschluss eines Abgeordneten aus der AfD-Bundestagsraktion, Karlsruhe 10:00 DEU: Globus Gruppe stellt Geschäftsjahr-Bilanz 2025/2026 vor, St. Wendel BEL: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der vorläufigen Frist, Brüssel HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 5. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 JPN: Sony, Q2-Zahlen 06:30 JPN: Toyota, Q2-Zahlen 06:30 DEU: Hensoldt, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q3-Zahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk) 07:00 DEU: PVA TePla, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nordex, Q3-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: Aumovio, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Nemetschek, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Rational, Q3-Zahlen (15.00 Analystencall) 07:00 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Jahreszahlen (10.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q3-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: DHL, Q3-Zahlen (detailliert) (8.30 Pk) 07:00 DEU: Evotec, Q3-Zahlen (detailliert) (14.00 Call) 07:00 AUT: AT&S, Q2-Zahlen 07:00 AUT: Kontron, Q3-Zahlen (9.00 Telefoncall) 07:00 CHE: Swiss Re, Q3-Zahlen 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen 07:00 LUX: SAF Holland, Q3-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen 07:15 DEU: Suss Mircotec, Q3-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Renk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Rheinmetall, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Bouygues, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q3-Zahlen 07:45 FRA: Engie, Q3-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q3-Zahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BT Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Helios Towers, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Tate & Lyle, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: National Grid, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q3-Zahlen 08:30 JPN: Nintendo, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Kimberly-Clark, Q3-Zahlen 12:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q3-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q3-Zahlen 17:50 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen 18:00 NLD: Euronext, Q3-Zahlen 22:00 USA: Airbnb, Q3-Zahlen 22:00 USA: Lyft, Q3-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHN: VW-Manager sprechen während chinesischer Import-Messe über Strategie, Shanghai Volkswagens Gruppenchef Oliver Blume und China-CEO Ralf Brandstätter wollen nach Konzernangaben während der Messe über VWs Entwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit bei Forschung und Entwicklung in China sprechen. Zudem soll es eine Ankündigung zur Strategie «in China, beyond China» (in China, über China hinaus) geben. DEU: Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamts, Flensburg USA: Air Products and Chemicals, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 10/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 9/26 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 8/26 08:00 DEU: Arbeitskostenerhebung, Jahr 2024 08:45 FRA: Industrieproduktion 9/26 09:00 CHE: Arbeitslosenquote 10/26 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 9/26 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 EUR: Erzeugerprise 9/26 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 14:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Produktivität ex Agragr, Q3/26 (vorab) 16:00 USA: ISM-Index Services, 10/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Online-Pk Hans-Böckler-Stiftung zu Verteilung von Wohlstand in Deutschland, Berlin 09:00 DEU: Wirtschaftstag der Innovationen 2026 u.a. mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin 09:30 DEU: 25. «Lupus alpha Investment Fokus», Frankfurt/M. 10:00 DEU: BGH prüft: Dürfen bei der Kündigung von Online-Verträgen Login-Daten abgefragt werden?, Karlsruhe 11:00 DEU: Pressegespräch Bankhaus Metzler: Private Banking Investment-Strategie für das Jahr 2027, Frankfurt/M. 13:30 DEU: Oberlandesgericht verkündet Urteil in Berufungsverfahren von Ritter Sport gegen Hersteller von quadratischem Haferriegel aus Mannheim, Stuttgart --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 6. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 DEU: Krones, Q3-Zahlen (detailliert) (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Daimler Truck, Q3-Zahlen (8.00 Presse- und Analystenkonferenz) 08:00 GBR: International Consolidated Air, Q3-Zahlen 08:30 ESP: Amadeus IT, Q3-Zahlen (Webcast 13.00 Uhr) 14:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung (außerordentliche) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Moderna, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrieproduktion 9/26 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 9/26 08:00 NOR: Industrieproduktion 9/26 08:45 FRA: Leistungsbilanz 9/26 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 10/26 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 10/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 9/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 9/26 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/26 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab) --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 9. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Mazda Motor, Q2-Zahlen 07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen 07:15 DEU: Hypoport, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Hannover Rück, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Gea Group, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: KKR & Co, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Erzeugerpreise 10/26 02:30 CHN: Verbraucherpreise 10/26 06:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Im- und Exporte 9/26 08:00 FIN: Handelsbilanz 9/26 (vorläufig) 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 11/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pk der Deutschen Telekom AG zur KI-Infrastruktur für Deutschland und Europa mit dem Vorstandsvorsitzenden Tim Höttges, Roland Busch, Vorstandsvorsitzender Siemens, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU), und Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel FRA: Außenminister-Treffen der G7 in Frankreich geplant, Marseille TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya 16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington HINWEIS SGP: Feiertag, Börse geschlossen --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 10. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 USA: Adtran, Q3-Zahlen 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q3-Zahlen (10.00 Telefoncall) 07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Jenoptik, Q3-Zahlen (detailliert) 07:10 DEU: Elmos Semiconductor, Q3-Zahlen 07:25 ITA: Telecom Italia, Q3-Zahlen (Conference Call 11.00 Uhr) 07:30 DEU: Uniper, 9Monatszahlen 07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Medios, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Jungheinrich, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Jahreszahlen (8.00 Pk) 08:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Suzuki Motor, Q2-Zahlen 08:30 JPN: Softbank, Q2-Zahlen 09:00 DEU: KSB, Q3-Umsatz 12:00 NOR: DNB ASA, Capital Markets Day 22:00 CHE: Alcon, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hensoldt AG, Capital Markets Day GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day ITA: Banca Generali, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 10/26 00:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 9/26 00:50 JPN: Handelsbilanz 9/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 06:30 NOR: Verbrauchervertrauen Q4/26 07:00 FIN: Industrieproduktion 9/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 10/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 10/26 08:30 HUN: Verbraucherpreise 10/26 09:00 AUT: Industrieproduktion 9/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 9/26 11:00 GRC: Verbraucherpreise 10/26 14:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche) 14:30 USA: Verbraucherpreise 10/26 14:30 USA: Realeinkommen 10/26 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Pk Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba): Kapitalmarktausblick 2027 mit Helaba-Chefvolkswirtin Rosa Traud, Frankfurt/M. DEU: Deutscher Eigenkapitaltag (DET) u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin DEU: 16. Deutscher Maschinenbaugipfel, Berlin --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 11. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Grand City Properties, Q3-Zahlen 07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Energy, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Brenntag, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (9.00 Pk) 07:00 DEU: KWS Saat, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Life, Q3-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q3-Zahlen 07:30 DEU: SFC Energy, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Vincorion, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Voestalpine, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Vestas, Q3-Zahlen 08:00 DNK: Royal Unibrew, Q3-Zahlen 08:30 DEU: Einhell, Q3-Zahlen 09:25 JPN: Nissan Motor, Halbjahreszahlen 11:15 GBR: Easyjet, Hauptversammlung (außerordentlich) 18:00 DEU: Freenet, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE LUX: Eurofins Scientific (North America Investor Day) TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (vorläufig) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 9/26 12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 14:00 RUS: Handelsbilanz 9/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: BGH prüft Streit um Rechtsschutzversicherung für Impfschaden-Klage nach Corona-Impfung, Karlsruhe LVA: Wirtschaftskonferenz der Lettischen Zentralbank, Riga TUR: Gipfel der Staats- und Regierungschefs auf der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 12. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/26 07:00 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (8.30 Pk) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 DEU: SMA Solar, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Bilanz-Pk, 9.30 Analystencall) 07:00 DEU: Wacker Neuson, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Init, Q3-Zahlen 07:00 DEU: LEG Immobilien, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Grenke, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Procredit Holding AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q3-Zahlen 07:00 DEU: MLP, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Allianz, Q3-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 AUT: Strabag, Q3 Trading Statement 07:00 AUT: Wienerberger, Q3-Zahlen 07:00 BEL: KBC Group, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Sixt, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q3-Zahlen (12.00 Telefoncall) 07:30 DEU: 1&1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Energiekontor, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q3-Zahlen 07:30 DEU: HHLA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: GFT, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Prosiebensat1, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Tonies, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hapag-Llyod, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Ionos, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Salzgitter, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Ottobock SE & Co KGaA, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Q2-Zahlen (detailliert) (11.00 Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Q3-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q3-Zahlen 07:50 DEU: MBB SE, Q3-Zahlen (detailliert) 08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen 08:00 DEU: PNE, Q3-Zahlen 08:00 DEU: OHB, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Q3-Zahlen 08:00 GBR: 3i Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Q3 TRading Update 08:00 GBR: United Utilities, Halbjahreszahlen 08:30 TWN: Foxconn, Q3-Zahlen 09:00 DEU: EnBW, Q3-Zahlen 11:00 ESP: ACS, 9Monatszahlen und Capital Markets Day 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q1-Zahlen 16:30 USA: Kraft Hein, Investor Day 17:45 DEU: CTS Eventim, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen 18:00 ITA: Enel, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Brenntag, Capital Markets Day NLD: DocMorris, Capital Markets Day USA: Moderna, Analyst Day USA: Applied Materials, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/26 08:00 GBR: BIP Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: Privatkonsum Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/26 (vorläufig) 08:00 GBR: BIP 9/26 08:00 GBR: Industrieproduktion 9/26 08:00 GBR: Handelsbilanz 9/26 08:00 SWE: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 10/26 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 10/26 18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) DEU: Bundesbank, Finanzstabilitätsbericht SONSTIGE TERMINE DEU: Pk Bundesbank zur Veröffentlichung des «Finanzstabilitätsberichts 2026», Frankfurt/M. 10:30 DEU: Hybrides Pressegespräch DZ Bank: Jahresausblick 2027, Frankfurt/M. BEL: Europaministerkonferenz (EMK), Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 13. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Richemont, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: Generali Group, Q3-Zahlen 07:15 AUT: AMS Osram AG, Q3-Zahlen (9.45 Call) 07:30 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Land Securities, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Verbraucherpreise 10/26 08:00 DEU: Großhandelspreise 10/26 08:00 ROU: BIP Q3/26 (vorab) 08:30 CHE: Erzeugerpreise 10/26 08:30 CHE: Importpreise 10/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig) 09:30 POL: BIP Q3/26 (vorab) 10:00 ITA: Handelsbilanz 9/26 10:00 FRA: IEA Monatsbericht Ölmarkt 11/26 11:00 EUR: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Handelsbilanz 9/26 11:00 EUR: Beschäftigung Q3/26 (vorab) 14:00 POL: Handelsbilanz 9/26 14:30 USA: Erzeugerpreise 10/26 17:00 RUS: BIP Q3/26 (vorab) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 10/26 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Fortsetzung Energieministerkonferenz von Bund und Ländern mit Niedersachsens Energieminister Christan Meyer (Grüne), Göttingen 09:30 DEU: Hybrides Pressegespräch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zu Konjunkturausblick 2027, Frankfurt/M. 09:30 DEU: Online-Pk des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im Elektrotechnik-Verband VDE zum Thema Sicherheit der Stromnetze, Frankfurt/M. DEU: Kreislaufwirtschaft-Konferenz mit EU-Umweltkommissarin Jessika Roswall, Wuppertal IRL: Informelles Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya ---------------------------------------------------------------------------------------

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