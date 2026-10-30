Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt im Oktober

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Quelle: dpa-AFX
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Arbeitsmarkt

Nürnberg (dpa) - Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober im Vergleich zum Vormonat saisonbedingt um 40.000 auf 2,955 Millionen gesunken. Die Arbeitslosenquote sank im gleichen Zeitraum um 0,1 Punkte auf 6,3 Prozent. Im Vergleich zum Oktober 2025 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 44.000, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte.

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