Financial Times berichtet

Evonik wird höheres BASF-Angebot wohl ablehnen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Cineberg/Shutterstock.com
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

(Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Konkurrenten BASF in Höhe von 11,18 Milliarden ⁠Euro ⁠wohl ablehnen.

Evonik halte das Angebot in Höhe von 24 Euro pro Aktie für ‌zu niedrig und ‌könnte in den kommenden Tagen eine Stellungnahme ⁠abgeben, berichtete die "Financial Times" ‌unter Berufung ⁠auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Evonik lehnte dem Bericht zufolge ‌eine ⁠Stellungnahme ab.

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
BASF
Evonik

Das könnte dich auch interessieren

Deutscher Aktienmarkt
Dax steigt über 26.000 Punkte - Hoch seit sieben Wochengestern, 11:01 Uhr · dpa-AFX
Bulle und Bär inklusive Dax-Beschriftung
Chemiekonzern
BASF seit Mitte Oktober etwas schwächer28. Okt. · dpa-AFX
BASF seit Mitte Oktober etwas schwächer
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"gestern, 12:55 Uhr · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Plus
Bis zu 95 Milliarden US-Dollar
Meta braucht mehr Geld: Was du zur Kapitalerhöhung wissen musst26. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen