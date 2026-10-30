Financial Times berichtet
Evonik wird höheres BASF-Angebot wohl ablehnen
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
(Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Konkurrenten BASF in Höhe von 11,18 Milliarden Euro wohl ablehnen.
Evonik halte das Angebot in Höhe von 24 Euro pro Aktie für zu niedrig und könnte in den kommenden Tagen eine Stellungnahme abgeben, berichtete die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Evonik lehnte dem Bericht zufolge eine Stellungnahme ab.
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