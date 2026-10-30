Evonik wird höheres BASF-Angebot wohl ablehnen

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(Reuters) - Der Spezialchemiekonzern Konkurrenten BASF in Höhe von 11,18 Milliarden ⁠Euro ⁠wohl ablehnen.

Evonik halte das Angebot in Höhe von 24 Euro pro Aktie für ‌zu niedrig und ‌könnte in den kommenden Tagen eine Stellungnahme ⁠abgeben, berichtete die "Financial Times" ‌unter Berufung ⁠auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Evonik lehnte dem Bericht zufolge ‌eine ⁠Stellungnahme ab.