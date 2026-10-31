Kolumne von Heiko Böhmer

Das AVD wird Deutschlands ETF-Boom noch weiter befeuern

Heiko Böhmer · Uhr

In langsamen Schritten lösen ETFs die Sparbücher der Deutschen als favorisiertes Anlagevehikel ab. Nun rückt mit dem Altersvorsorgedepot ein nächster Treiber des Booms näher.

Ein entspannter Aktienhändler.
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Seit mehr als 25 Jahren krempeln ETFs die Welt der Geldanlage um. Erst waren es nur einfache Indextracker auf Standardnamen wie den Dax oder den S&P 500. Im Laufe der Jahre wuchs die Palette immer weiter an. Stand jetzt sind über 2.800 ETFs allein in Deutschland gelistet. Die Auswahl ist schon jetzt kaum überschaubar – aber ein Ende des Booms bei der Anzahl der ETFs und dem eingesetzten Kapital ist kaum erkennbar.

Drei weitere Buchstaben sorgen derzeit für ein breites Lächeln in der Branche: AVD. Ab Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot – kurz AVD - und gerade im Segment der ETFs werden große Zuflüsse erwartet, denn ETFs sind einfach, kostengünstig, streuen das Kapital und sind sicher.

Tatsächlich höre ich das auf Messen im Gespräch mit Privatinvestoren immer wieder: „Ich kaufe nur ETFs – denn die sind sicher.“ Und sicher meint man hier tatsächlich so etwas wie abgesichert gegen Kursverluste und nicht sicher durch die Konstruktion als stark reguliertes Finanzprodukt.

Das ist natürlich nicht richtig – denn ETFs auf Indizes unterliegen den Kursschwankungen der Börse. Verliert der Basisindex fünf Prozent, dann verliert auch der ETF in der Regel fünf Prozent. Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig Finanzbildung ist und wie viel Bedarf hier noch besteht.

ETF-Wachstum geht einfach weiter

Die Branche sieht übrigens noch viel Wachstumspotenzial. Das wurde mir in dieser Woche auf dem ETF-Forum 2026 der Deutsche Börse Group in Frankfurt klar. Bei diesem wichtigen europäischen Branchentreff attestierten viele ausländische Experten dem deutschen Markt eine Leitfunktion in Europa.

Und jetzt kommt noch das AVD ins Spiel. Das bringt nach Worten von Dr. Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut gleich drei Vorteile im Gegensatz zur bisherigen Altersvorsorge: „Der Vermögensaufbau ist ohne Garantie möglich und bietet so viel größere Chancen mit breit gestreuten Aktieninvestments. Zudem haben die Kunden die Wahl aus zwei verschiedenen Depots und können so das Investieren, genau den persönlichen Bedürfnissen anpassen. Abgerundet wird das Ganze durch eine ordentliche, staatliche Förderung.“

Für Patrick Diel von der DWS ist klar: „Die ETF-Sparpläne haben auf breiter Front das Sparbuch abgelöst.“ Dennoch ist die Gruppe der Aktionäre immer noch klar in der Minderheit: Selbst nach dem Anstieg der Anzahl der Aktionäre von zwei Millionen in einem Jahr sind erst 20 Prozent der Deutschen am Aktienmarkt aktiv.

Nur zum Vergleich: In den USA sind es 45 Prozent und die profitieren auch von Steuervergünstigungen, wenn Aktien als Teil der privaten Altersvorsorge eingesetzt werden. Genau hier sieht auch Dr. Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut noch Verbesserungsbedarf bei der aktuellen Regelung im AVD.

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Anleger sollten ETFs auf jeden Fall als Basis für den Vermögensaufbau einsetzen, da waren sich alle Experten auf dem ETF-Forum einig. Und ein Trend deutet sich auch an: Das Umsetzen von aktiven Anleihen-Strategien mit aktiven ETFs. Mal sehen, ob das beim ETF Forum 2027 ein großes Thema sein wird.

Alle wichtigen Infos zum Altersvorsorgedepot findest du hier
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