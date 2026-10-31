Irans oberster Führer: Auf jede Bedrohung wirksam reagieren
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsführer Modschtaba Chamenei hat die Streitkräfte des Landes angewiesen, auf jede Bedrohung sofort und wirksam zu reagieren. Ziel sei eine maximale Abschreckung, berichteten iranische Medien übereinstimmend nach einem Treffen des Religionsführers mit Kommandeuren. Es werde keine "geografischen Einschränkungen" geben. Im Fall von Angriffen werde der Iran den Zeitpunkt und die Bedingungen für deren Ende diktieren./da/DP/zb
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