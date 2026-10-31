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Kolumne von Stefan Riße

Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben

Acatis · Uhr

In Frankreich richten sich die Proteste auch gegen hohe Lebenshaltungs-Kosten. Steigen die Löhne, um den Druck zu mindern, drohen noch höhere Teuerungsraten.

Quelle: SERSOLL/Shutterstock.com
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Das Wichtigste in Kürze

  • Inflation entwertet Schulden und verteilt Geld von Gläubigern zu Schuldnern um.
  • Die Löhne der unteren Einkommensgruppen müssen steigen, damit Inflation als Ausgleich funktioniert.
  • Wer in Sachwerte wie Gold, Immobilien und Aktien investiert, kann sich schützen.

Schaut man in diesen Tagen auf die Proteste in Frankreich, aber auch Italien, dann ist man an Bilder aus der Weimarer Republik erinnert. Auch in Deutschland gab es die ersten Proteste.

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