Washington warnt Moskau vor möglichem Anschlag

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

MOSKAU (dpa-AFX) - Die US-Botschaft in Moskau hat die Behörden der russischen Hauptstadt vor einem möglichen Terroranschlag gewarnt. Demnach sei noch am Samstag ein "Zwischenfall mit massenhaften Verlusten" im Zarizyno-Schlosspark möglich, teilte die diplomatische Vertretung mit. Mit den russischen Behörden werde zusammengearbeitet. Amerikanische Bürger wurden gewarnt, sich dem Schlosspark zu nähern.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB berichtete später, man sei von amerikanischer Seite vor einem bevorstehenden Terroranschlag gewarnt worden. "Über einen Partnerkanal sind von amerikanischer Seite Informationen über die Vorbereitungen auf einen Terroranschlag in Moskau eingegangen. Es werden entsprechende Maßnahmen ergriffen", teilte der FSB nach Angaben der Staatsagentur Tass mit. Details nannten werde die amerikanische noch die russische Seite.

Das Zarizyno-Reservat im Süden Moskaus wurde von Katharina der Großen als Landgut vor den Toren der Stadt geplant und teilweise fertiggestellt. Park und Bauwerke wurden vor rund 20 Jahren restauriert./cha/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun habenheute, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
Chancen bei Chemie-Aktien: "Die Industrie macht ihre Hausaufgaben"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen