Weg frei für rot-grün-rote Koalitionsgespräche in Berlin

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Sechs Wochen nach der Berlin-Wahl ist der Weg frei für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen. Nach Grünen und SPD stimmte nun auch die Linke auf einem Parteitag dafür./kr/DP/zb

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