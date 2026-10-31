Weg frei für rot-grün-rote Koalitionsgespräche in Berlin
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Sechs Wochen nach der Berlin-Wahl ist der Weg frei für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen. Nach Grünen und SPD stimmte nun auch die Linke auf einem Parteitag dafür./kr/DP/zb
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