Das Altersvorsorge-Depot wird den ETF-Boom weiter antreiben

Das Wichtigste in Kürze Ab Januar 2027 startet das Altersvorsorgedepot, und gerade bei ETFs werden große Zuflüsse erwartet.

Viele Privatanleger halten ETFs für sicher, doch sie unterliegen den Kursschwankungen der Börse.

Auf dem ETF-Forum sahen viele ausländische Experten Deutschland als Vorreiter in Europa.

Seit mehr als 25 Jahren haben ETFs die Welt der Geldanlage umgekrempelt. Erst waren es nur einfache Indextracker auf Standardnamen wie den Dax oder den S&P 500.

Im Laufe der Jahre wuchs die Palette immer weiter an. Stand jetzt sind über 2.800 ETFs allein in Deutschland gelistet. Die Auswahl ist schon jetzt kaum überschaubar – aber ein Ende des Booms bei der Anzahl der ETFs und dem eingesetzten Kapital ist kaum erkennbar.

Das Altersvorsorge-Depot wird ETFs weiter voran bringen

Drei weitere Buchstaben sorgen derzeit für ein breites Lächeln in der Branche: AVD. Ab Januar 2027 startet das Altersvorsorge-Depot – kurz AVD. Und gerade im Segment der ETFs werden große Zuflüsse erwartet. Denn ETFs sind einfach, kostengünstig, streuen das Kapital und sind sicher.

Tatsächlich höre ich das auf Messen im Gespräch mit Privatinvestoren immer wieder: „Ich kaufe nur ETFs – denn die sind sicher.“ Und "sicher" meint hier tatsächlich so etwas wie abgesichert gegen Kursverluste und nicht "sicher" durch die Konstruktion als stark reguliertes Finanzprodukt.

Das ist natürlich nicht richtig – denn ETFs auf Indizes unterliegen den Kursschwankungen der Börse. Verliert der Basisindex fünf Prozent, dann verliert auch der ETF in der Regel fünf Prozent. Hier zeigt sich einmal mehr, wie wichtig Finanzbildung ist und wie viel Bedarf hier noch besteht.

ETF-Wachstum geht einfach weiter

Die Branche sieht übrigens noch viel Wachstumspotenzial. Das wurde mir in dieser Woche auf dem ETF-Forum 2026 der Deutschen Börse in Frankfurt klar. Bei diesem wichtigen europäischen Branchentreff attestierten viele ausländische Experten dem deutschen Markt eine Leitfunktion in Europa.

Und jetzt kommt noch das AVD ins Spiel. Noch ist die Gruppe der Aktionäre in Deutschland klar in der Minderheit: Selbst nach dem Anstieg der Anzahl der Aktionäre von zwei Millionen in einem Jahr sind erst 20 Prozent der Deutschen am Aktienmarkt aktiv.

Nur zum Vergleich: In den USA sind es 45 Prozent und die profitieren auch von Steuervergünstigungen, wenn Aktien als Teil der privaten Altersvorsorge eingesetzt werden.

Anleger sollten ETFs auf jeden Fall als Basis für den Vermögensaufbau einsetzen, da waren sich alle Experten auf dem ETF-Forum einig. Und ein Trend deutet sich auch an: Das Umsetzen von aktiven Anleihe-Strategien mit aktiven ETFs. Mal sehen, ob das beim ETF Forum 2027 ein großes Thema sein wird.