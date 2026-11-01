dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

ROUNDUP: Forvia Hella mit stabilem Umsatz - Ergebnis geht zurück

LIPPSTADT - Der Autozulieferer Forvia Hella hat in den ersten neun Monaten wegen höherer Kosten für Elektronikbauteile operativ deutlich weniger verdient. Den Umsatz hielt das Unternehmen in einem rückläufigen Gesamtmarkt dagegen stabil. Die Prognose für das laufende Jahr wurde grundsätzlich bestätigt, wobei die Tochter des französischen Forvia-Konzerns beim Blick auf die operative Marge etwas vorsichtiger wurde.

ROUNDUP 2: Nach Krawallen in Frankfurt - Händlern soll geholfen werden

FRANKFURT - Der Handelsverband Hessen hat nach den Ausschreitungen und Plünderungen von Geschäften in Frankfurt rasche Unterstützung für geschädigte Ladenbesitzer gefordert. "Jetzt muss es zunächst darum gehen, den betroffenen Händlerinnen und Händlern schnell zu helfen und die Folgen der entstandenen Schäden bestmöglich zu begrenzen", teilte der Verband in Frankfurt mit. Es brauche auch eine sorgfältige Analyse und Aufarbeitung. Man sei bestürzt über das Ausmaß an Gewalt, Sachbeschädigung und mutwilliger Randale.

FBI: Nordkorea hinter milliardenschwerem Krypto-Diebstahl

WASHINGTON - Nordkorea steckt nach FBI-Angaben hinter dem milliardenschweren Hackerangriff auf die größte Digitalwährungsbörse Binance. Die US-Bundespolizei veröffentlichte Informationen, wonach die Attacke durch die nordkoreanischen Hacker der Gruppe TraderTraitor durchgeführt wurde. Bereits zuvor hatte die Analysefirma TRM Labs der Gruppe die Tat zugeschrieben.

Binance gibt Kundenauszahlungen nach Hackerangriff frei

WASHINGTON/BERLIN - Nach dem beispiellosen Cyberangriff auf die weltgrößte Digitalwährungsbörse Binance hat das Unternehmen damit begonnen, Kundenauszahlungen in einer ersten Phase wieder freizuschalten. Zugleich teilte Binance mit, inzwischen rund 95 Prozent der entwendeten Gelder aus eigenen Unternehmensreserven ausgeglichen zu haben - zuvor war von 90 Prozent die Rede gewesen.

ROUNDUP: Spätes BVB-Tor stoppt die Bayern - 2:2 im Topspiel

MÜNCHEN - Die Szenen nach dem Schlusspfiff sagten alles. Die Bayern-Stars standen nach dem Unentschieden im Klassiker konsterniert vor ihren Fans. Auf der anderen Seite wurden die hüpfenden Spieler von Borussia Dortmund wie Gewinner gefeiert. Das war Augenhöhe. Mit großer Moral und einem späten Joker-Tor entrissen die Dortmunder dem FC Bayern beim 2:2 (1:0) im Bundesliga-Spitzenspiel spät den Sieg.

BVB-Boss Cramer: Kein Verkaufsdruck trotz Millionenverlusts

DORTMUND (dpa-AFX) - Trotz eines zweistelligen Millionenverlusts im vergangenen Geschäftsjahr plant Borussia Dortmunds Clubchef Carsten Cramer nicht mit einem umfassenden personellen Umbruch. "Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir im Sommer in der Lage sind, unseren Kader beisammen zuhalten", sagte Cramer im "Doppelpass" bei Sport1.

Deutscher Händler sieht keinen Mangel bei eigenen Kondomen

BERLIN/PARIS - Nach einem vorsorglichen Rückruf von Kondomen durch die Behörden in Frankreich sieht der neben anderen erwähnte deutsche Onlinehändler einhorn keinen Mangel an seinen Produkten. "Unsere Kondome wurden von der Behörde gar nicht getestet. Es gibt zu unseren Chargen aus Frankreich keinen Befund", teilte das Berliner Unternehmen mit. "Von unserem Hersteller liegen uns die Prüfzertifikate zu allen sieben Chargen vor: Alle wurden nach ISO geprüft und haben bestanden", betonte einhorn. Kunden mit Kondomen der entsprechenden Chargen könnten diese dennoch eintauschen, informierte das Unternehmen auf seiner Website.

Umsatzplus bei Bio-Lebensmitteln auch im Sommer

BERLIN - Das Geschäft mit Bio-Lebensmitteln hat nach Branchendaten auch über den Sommer zugelegt. Von Juli bis Ende September stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent auf 4,42 Milliarden Euro, wie der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) ermittelte. Der Bio-Anteil am gesamten deutschen Lebensmittelmarkt sei damit im dritten Quartal erstmals auf eine Höchstmarke von 8,1 Prozent geklettert.

ROUNDUP: 'Bekennerschreiben' zu Brand auf Rheinmetall-Baustelle

CALDEN - Nach der mutmaßlichen Brandstiftung auf einer Baustelle des Rüstungsunternehmens Rheinmetall am Flughafen Kassel-Calden untersucht die Polizei ein im Internet veröffentlichtes "Bekennerschreiben". Das Schreiben auf einer vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuften Plattform werde "bei den weiteren Ermittlungen intensiv geprüft", teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit.

Boehringer-Chef: Westen hat 'kein Monopol auf Innovation'

SEOUL - Der Vorstandschef des deutschen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim, Shashank Deshpande, sieht die wachsende Konkurrenz aus China als Ansporn für die Branche. "Konkurrenz belebt das Geschäft. Europa und Amerika haben kein Monopol auf Innovation", sagte Deshpande der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Seoul. Gute Wissenschaft käme zunehmend aus China.

ROUNDUP 2: US-Außenministerium genehmigt Patriot-Lieferung an Ukraine

WASHINGTON - Das US-Außenministerium hat den Verkauf von 500 Flugabwehrraketen vom Typ Patriot an die Ukraine genehmigt. Der Auftrag habe einen Wert von geschätzt 2,1 Milliarden Dollar und werde komplett von Verbündeten der Ukraine finanziert, teilte das Ministerium mit.

Bahn verlängert Last-Minute-Tickets und Jugend-Bahncard

BERLIN - Die Deutsche Bahn verlängert ihre "Last-Minute"-Ticketaktion für ein weiteres Jahr bis Mitte Dezember 2027. "Kurzentschlossene profitieren damit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 von den günstigen Tickets", teilte der bundeseigene Konzern mit. Die Fahrkarten sind seit Mai dieses Jahres erhältlich. Sie können am Wochenende für Fahrten in der jeweils nächsten Woche gekauft werden und sind ab 6,99 Euro erhältlich. Bahncard-Rabatte werden angerechnet.

Weitere Meldungen -Bodensee soll erste Elektro-Fähre bekommen -Flughafen Stuttgart erwartet wieder rote Zahlen -Tui-Kreuzfahrtschiff 'Mein Schiff 3' erreicht Werft nach Unfall -GDL kündigt Saarbahn-Streiks bis Heiligabend an -UKSH-Chef sieht bei Krankenhausreform viele offene Fragen -Bis 2045 über 100.000 Kilometer Stromleitungen in Bayern -DFB-Pokal: Bayern gegen Hertha - BVB zu Gast in Frankfurt -Gericht verhandelt über Klagen gegen Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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