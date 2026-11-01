EQS-News: SKYWORTH Solar kündigt die weltweite Einführung von Solavita als Marke für intelligente Mikronetze an

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SKYWORTH Solar kündigt die weltweite Einführung von Solavita als Marke für intelligente Mikronetze an



01.11.2026 / 12:40 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 1. November 2026 /PRNewswire/ -- SKYWORTH Solar hat offiziell die weltweite Einführung von Solavita bekannt gegeben, seiner speziellen Marke für intelligente Mikronetz-Lösungen. Strategisch positioniert als „Experte für intelligente Mikronetze in vielfältigen Energieszenarien" bündelt Solavita das umfangreiche Lösungsportfolio und die Service-Infrastruktur des Unternehmens unter einer einheitlichen globalen Identität und baut dabei auf seiner rasch wachsenden internationalen Präsenz auf.

Solavita

Flexibilität des Stromnetzes und langfristiger Systemwert im Fokus

Die Markteinführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Stromsysteme mit wachsenden Anforderungen an ihre Flexibilität konfrontiert sind. Der Halbjahresbericht 2026 der Internationalen Energieagentur (IEA) zum Strommarkt unterstreicht die Bedeutung flexibler Ressourcen und einer effizienteren Nutzung der Infrastruktur angesichts des Ausbaus der erneuerbaren Energieerzeugung. Für die Kunden variieren die Prioritäten je nach Markt: die Steuerung der Stromkosten, die verstärkte Nutzung lokal erzeugter Solarenergie oder die Aufrechterhaltung kritischer Lasten in Gebieten mit unzuverlässiger Netzversorgung.

„Da erneuerbare Energien zunehmend dezentral erzeugt werden, gewinnt die langfristige Leistungsfähigkeit des gesamten Systems immer mehr an Bedeutung", sagte Fan Ruiwu, Vorstandsvorsitzender von SKYWORTH Solar. „Wir betrachten diese Leistungsfähigkeit als Grundlage unseres internationalen Energiegeschäfts. Mit Solavita bündeln wir unsere Kompetenzen unter einem gemeinsamen Ansatz für die Lösungsentwicklung und den Service und arbeiten gleichzeitig mit lokalen Partnern zusammen, um die Bereitstellung an die jeweiligen Märkte anzupassen. Unser Fokus liegt auf dem Mehrwert, den diese Systeme über ihre gesamte Lebensdauer hinweg bieten."

Lösungen für unterschiedliche Energiebedürfnisse

Um die doppelte Herausforderung aus Netzschwankungen und Betriebskosten zu bewältigen, entwickelt Solavita seine Systeme nach einer zentralen Architekturphilosophie, die Netzstabilisierungsfähigkeit, intelligente Automatisierung, generationenübergreifende Effizienz und mehrstufige Sicherheit in den Vordergrund stellt. Um diese technischen Prinzipien in praktische Anwendungen umzusetzen, stellt die Marke eine umfassende Lösungsmatrix vor, die auf spezifische Marktanforderungen zugeschnitten ist.

Für Privathaushalte nutzt die SolaHome-Suite ein fortschrittliches Home Energy Management System (HEMS), um Dachsolaranlagen, Batteriespeicher und flexible Haushaltslasten wie Wärmepumpen und E-Auto-Ladegeräte nahtlos zu koordinieren. In Märkten mit dynamischen Stromtarifen, wie beispielsweise in Deutschland, automatisiert das HEMS die Energieverteilung, um von Niedrigpreisphasen zu profitieren. Dieser praktische Nutzen zeigt sich an einer kürzlich realisierten Privatanlage in Jesteburg, Deutschland, die eine 18,9-kW-Dachsolaranlage mit einem Batteriespeicher von 20,48 kWh kombiniert. Solavita vermeldet im ersten Monat des Betriebs mit dynamischen Tarifen einen Gewinn aus Strompreisarbitrage in Höhe von fast 50 €.

Über den privaten Bereich hinaus lässt sich das Portfolio mit SolaBiz erweitern, das dezentrale Solaranlagen, gewerbliche Speicher und intelligentes Energiemanagement integriert, um Fabriken und Einzelhandelsflächen dabei zu helfen, Kosten bei Spitzenlasten zu bewältigen und sich vor Netzstörungen zu schützen.

Für den größeren Bedarf von Energieversorgern und netzunabhängige Anwendungen bietet SolaMatrix skalierbare, containerisierte Speichersysteme und Mikronetzmanagement, das darauf ausgerichtet ist, die Integration erneuerbarer Energien in schwachen Netzumgebungen zu stabilisieren.

Um schließlich den Zugang zu Energie in hochmobilen Kontexten zu gewährleisten, bietet SolaGo Plug-and-Play-Balkon-Solaranlagen und tragbare Stromversorgungssysteme für Outdoor-Aktivitäten und kritische Notstromversorgung an und vervollständigt damit Solavitas durchgängige Abdeckung moderner Energieanwendungen.

Globale technische Grundlage und Aufbau des Ökosystems

Um die zuverlässige Umsetzung und den langfristigen Wert dieser vielfältigen Lösungen zu gewährleisten, stützt SKYWORTH Solar Solavita mit einer soliden globalen technischen Grundlage.

Auf technologischer Ebene verbindet das „Smart Microgrid Technology Centre" Spitzenforschung mit Produktentwicklung, unterstützt durch akademische Kooperationen mit der Tianjin-Universität und der Hainan University. Diese Pipeline wird durch eine umfassende Testplattform in Haikou weiter gestärkt – deren Inbetriebnahme für Ende 2026 geplant ist –, um netzgekoppelte, inselbetriebene und netzbildende Systeme rigoros zu validieren.

Die digitale Plattform „InfraCosmos" unterstützt das Lebenszyklus-Datenmanagement, die Betriebsüberwachung und die Fehlererkennung. Sie verknüpft Systeminformationen mit Service und Wartung und hilft den Teams dabei, die Leistung zu überwachen und auf Betriebsprobleme zu reagieren.

Über Hardware und Software hinaus erstreckt sich diese Grundlage auf eine flexible Abwicklung der Lieferkette und die strategische Projektumsetzung. Solavita nutzt das F+D+EPC+O-Rahmenkonzept (Finanzierung, Entwicklung, Engineering, Beschaffung, Bau und Betrieb) für die Koordination groß angelegter, „asset-light"-Projekte sowie ein lokalisiertes PD2C-Kooperationsmodell, das aktiv in Märkten wie Deutschland und Italien eingesetzt wird, um einen schnellen, marktspezifischen Service zu gewährleisten.

Diese Kompetenzen untermauern Solavitas Positionierung als Experte für intelligente Mikronetze, der die Systementwicklung mit der lokalen Umsetzung und dem laufenden Service verbindet. Ziel ist es, integrierte Energiesysteme in jedem Markt praxistauglich zu machen und zu unterstützen.

Cision

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