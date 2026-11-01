Schützt dieser ETF vor dem KI-Crash?

Für 0,07 Prozent Kosten im Jahr bündelt der neue Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF seit August über 10.000 Aktien aus 49 Ländern, große wie kleine, aus Industrie- und Schwellenländern.

Für das Altersvorsorge-Depot, das ab Januar 2027 in der Standardvariante oft nur einen einzigen Aktien-ETF bespart, klingt das nach der perfekten Komplettlösung. Wir haben durchgerechnet, wie gut der ETF im Crash schützt – und warum die Zahl der Aktien dabei kaum eine Rolle spielt.

Genau 10.222 Aktien enthält der FTSE Global All Cap Index. Seit Vanguard im August einen ETF auf diesen Index aufgelegt hat, geht die Kunde um, es handele sich um einen One-Stop-Shop: Wer ihn kauft, sei „bei allem dabei“.

Doch wie breit streut ein Index, der Industrie- und Schwellenländer, Standard- und Nebenwerte kombiniert, tatsächlich? Und federt diese Breite einen Crash am Aktienmarkt ab? Die Antwort liefert der Vergleich mit den beiden etablierten Weltindizes MSCI World und MSCI ACWI.

Dieser Artikel erschien erstmal auf envestor, dem unabhängigen Beratungshaus für Fonds- und ETF-Analyse und Portfoliokonstruktion.

Drei Indizes, drei Schichten des Weltmarkts

Der MSCI World Index enthält 1.249 große und mittelgroße Unternehmen aus 23 Industrieländern, US-Aktien machen davon 73 Prozent aus. Der MSCI ACWI Index (All Country World Index) ergänzt die Schwellenländer, der FTSE Global All Cap Index zusätzlich die Nebenwerte. Dort liegt der US-Anteil bei 62,4 Prozent.

Aufsehenerregend ist der Preis für die breiteste Variante. Wer bislang Nebenwerte mitkaufen wollte, zahlte etwa für den SPDR MSCI ACWI IMI 0,17 Prozent im Jahr. Ohne Nebenwerte geht es inzwischen noch günstiger: ETFs auf den MSCI ACWI Index gibt es ab 0,06 Prozent, der Marktführer iShares MSCI ACWI verlangt 0,20 Prozent. Auf den MSCI World Index gibt es mit dem Invesco MSCI World sogar einen ETF für 0,05 Prozent, der den Index allerdings synthetisch über einen Swap abbildet.

Der ETF selbst ist jung: Aufgelegt wurde der Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF am 18. August 2026. Daher verwenden wir für die weiteren Vergleiche Indexdaten. In Sachen Rendite haben die Erweiterungen in Richtung Schwellenländer und Nebenwerte zuletzt Geld gekostet.

Index Segmente Anzahl Titel Top-10-Gewicht (Prozent) Günstigster ETF nach TER (Prozent p.a.) FTSE Global All Cap Index Industrie-/Schwellenländer, Large bis Small Caps 10.222 22,64 Vanguard FTSE Global All-Cap: 0,07 MSCI ACWI Index Industrie-/Schwellenländer, Large und Mid Caps rund 2.500 ca. 24 BNP Paribas Easy MSCI ACWI: 0,06 MSCI World Index Industrieländer, Large und Mid Caps 1.249 27,85 Invesco MSCI World: 0,05

Über fünf Jahre brachte der MSCI World Index per Ende September 11,9 Prozent pro Jahr, der MSCI ACWI Index mit Schwellenländern 11,6 Prozent (Nettorendite auf Dollarbasis). Die Nebenwerte kosteten noch mehr: Der FTSE Global All Cap Index brachte im selben Zeitraum 11,5 Prozent pro Jahr, der FTSE All-World Index ohne Nebenwerte 12,1 Prozent (jeweils Gesamtrendite in Dollar). Den Abstand von 0,6 Prozentpunkten pro Jahr verursachten die Nebenwerte, die allein auf 6,7 Prozent pro Jahr kamen.

Von 100 Euro gehen 22,64 Euro an zehn Konzerne

Alle drei Indizes gewichten nach Börsenwert: Je größer ein Unternehmen, desto mehr Geld fließt hinein. Im MSCI World Index stehen Nvidia mit 5,8 Prozent, Apple mit 5,4 Prozent und Microsoft mit 4,0 Prozent an der Spitze, die zehn größten Titel kommen zusammen auf 27,9 Prozent. Allein der IT-Sektor macht 31,8 Prozent aus. Anders formuliert: Von 100 Euro, die Anleger in einen ETF auf den MSCI World Index investieren, fließen 27,85 Euro in nur zehn Konzerne.

Im FTSE Global All Cap Index verdünnen Schwellenländer und Nebenwerte diese Spitze nur wenig: Nvidia kommt dort auf 4,58 Prozent, die zehn größten Titel auf 22,6 Prozent. Von 100 Euro Sparrate fließen 22,64 Euro an zehn Konzerne. Die 6.018 Nebenwerte teilen sich 8,74 Euro, im Schnitt 0,15 Cent pro Unternehmen.

Stresstest: Beim KI-Crash verlieren alle drei fast gleich viel

Fällt eine Aktie um die Hälfte, verliert der Index die Hälfte ihres Indexgewichts. Daraus haben wir zwei Szenarien gerechnet. Im ersten fallen nur die fünf Hyperscaler Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta und Oracle um 50 Prozent, der Rest des Marktes bleibt stabil.

Hinweis: Gewichte des MSCI World Index und des FTSE Global All Cap Index laut Factsheets vom 30.09.2026, übrige Gewichte eigene Schätzung.

Im zweiten bricht der gesamte KI-Investitionszyklus: Hyperscaler minus 50 Prozent, Chip-Zulieferer wie Nvidia, Broadcom, Micron, AMD, TSMC, Samsung und SK Hynix minus 60 Prozent, übrige Technologie- und Kommunikationswerte minus 30 Prozent, der restliche Markt minus 15 Prozent.

Hinweis: Modellrechnung, keine Prognose.

Im ernsten Szenario liegen MSCI World Index, MSCI ACWI Index und FTSE Global All Cap Index weniger als einen Prozentpunkt auseinander. Die Schwellenländer puffern kaum, weil ihre Schwergewichte selbst KI-Zulieferer sind: Im FTSE Global All Cap Index steht TSMC mit 1,6 Prozent auf Platz sechs, Taiwan und Südkorea kommen zusammen auf 6,1 Prozent. Der MSCI ACWI Index verliert in unserer Rechnung sogar etwas mehr als der MSCI World Index.

In Euro heißt das: Eine 58-jährige Sparerin mit 80.000 Euro im FTSE-All-Cap-ETF verliert im ersten Szenario rund 4.100 Euro, im zweiten rund 21.000 Euro. Um gut 26 Prozent Verlust wettzumachen, braucht das Depot ein Plus von knapp 36 Prozent. Bei sieben Prozent Rendite im Jahr dauert das rund viereinhalb Jahre, die vor Rentenbeginn fehlen.

Alternative Gewichtungen: Schutz mit Nebenwirkungen

Der MSCI World Equal Weighted Index setzt bei jeder vierteljährlichen Anpassung alle 1.249 Titel auf dasselbe Gewicht von rund 0,08 Prozent. Nvidia zählt dann so viel wie ein mittelgroßer Industriewert. Im KI-Crash-Szenario verliert er deshalb neun Prozentpunkte weniger als der MSCI World Index.

Doch der Preis dafür war hoch. Über zehn Jahre brachte der gleichgewichtete Index per Ende September 9,5 Prozent pro Jahr, der MSCI World Index 13,4 Prozent (Bruttorendite auf Dollarbasis). Das sind 3,9 Prozentpunkte Rückstand pro Jahr, über fünf Jahre sogar 4,6 Prozentpunkte. Gegen breite Krisen schützt Gleichgewichtung zudem kaum: In der Finanzkrise 2007 bis 2009 fiel der gleichgewichtete Index in der Spitze um 60 Prozent, der MSCI World Index um 57 Prozent. 2018 verlor er zwölf Prozent gegenüber acht Prozent.

Dieser Artikel erschien erstmal auf envestor, dem unabhängigen Beratungshaus für Fonds- und ETF-Analyse und Portfoliokonstruktion.

Gleichgewichtung ist außerdem eine Länderwette. Im MSCI World Equal Weighted Index stehen die USA bei 40,6 Prozent und Japan bei 14,4 Prozent. Der jährliche Umschlag liegt bei 32,1 Prozent, beim MSCI World Index nur bei 3,2 Prozent.

Die BIP-Gewichtung verteilt das Geld dagegen nach Wirtschaftsleistung der Länder. Im MSCI ACWI GDP Weighted Index kommen die USA daher per Ende Juni auf 30,1 Prozent, China auf 16,8 Prozent. Über fünf Jahre brachte dieser Index 8,4 Prozent pro Jahr, über zehn Jahre 10,9 Prozent (Bruttorendite auf Dollarbasis).

Der MSCI ACWI Index lag in denselben Zeiträumen selbst nach Abzug der Quellensteuern bei elf Prozent und 13 Prozent. Der Rückstand betrug also mindestens 2,6 beziehungsweise 1,9 Prozentpunkte pro Jahr. Wer so gewichtet, tauscht das US-Tech-Risiko gegen ein China-Risiko.

Für das Standardprodukt im Altersvorsorge-Depot gilt ein Kostendeckel von einem Prozent Effektivkosten pro Jahr. Ein 0,07-Prozent-ETF passt da bequem hinein. Absehbar werden einige Standarddepots nur einen einzigen Aktien-ETF enthalten, und dann entscheidet dessen Indexkonstruktion über das gesamte Aktienrisiko. Bei einem KI-Crash rauschen ETFs auf alle drei Weltindizes im Gleichschritt über die Klippe.

Wie stark ein KI-Crash schmerzt, hängt vom Lebensalter ab. Ein 30-Jähriger mit 5.000 Euro im Depot kauft nach einem Einbruch mit jeder Sparrate günstiger ein, für ihn ist der Ein-ETF-Ansatz vertretbar. Bei einer 58-Jährigen mit 80.000 Euro kostet derselbe Einbruch rund 21.000 Euro. Umschichtungen in Anleihefonds senken das Risiko zwar in den Jahren vor Rentenbeginn, doch der verbleibende Aktienanteil steckt bei One-Stop-Shop-Lösungen weiter in denselben Konzernen. Auch im Auszahlplan dürfte eine Aktienquote übrig bleiben, und eine mangelhafte Streuung kann dann Rente kosten.

Die Kosten, auf die derzeit alle Welt fixiert zu sein scheint, sind dagegen ein relativ kleiner Faktor in der Vermögensbilanz. Der Unterschied zwischen 0,07 Prozent beim Vanguard-ETF und 0,20 Prozent beim Marktführer iShares MSCI ACWI macht bei 80.000 Euro rund 100 Euro im Jahr aus.

Wer ein Altersvorsorge-Depot auswählt, sollte deshalb zuerst prüfen, ob der Anbieter mehr als einen Aktien-ETF zulässt. Sinnvolle Ergänzungen zu einem marktbreiten Kern sind ein gleichgewichteter Baustein oder Regionen mit geringem Tech-Anteil wie Europa. Bei Schwellenländer-ETFs lohnt ein Blick auf das Gewicht von Taiwan und Südkorea, denn dort sitzen die KI-Zulieferer.

Fazit: Die Gebühr ist das kleinere Risiko

Der Vanguard FTSE Global All-Cap ist der günstigste Weg, Industrieländer, Schwellenländer und Nebenwerte in einem ETF zu kaufen. Gegen einen Einbruch der KI-Konzerne schützt er aber genau so wenig wie ein ETF auf den MSCI World Index oder den MSCI ACWI Index: In unserem KI-Crash-Szenario verlieren alle drei rund 26 Prozent, weil die Börsenwert-Gewichtung das Geld bei denselben Konzernen bündelt.

Für junge Sparer ist er ein guter Kernbaustein. Wer ab Mitte 40 ein nennenswertes Vermögen im Altersvorsorge-Depot hat, gewinnt mehr Sicherheit durch einen zweiten Aktienbaustein mit anderer Gewichtung als durch einen Kostenvorteil von höchstens 0,13 Prozentpunkten.

Dieser Artikel erschien erstmal auf envestor, dem unabhängigen Beratungshaus für Fonds- und ETF-Analyse und Portfoliokonstruktion.