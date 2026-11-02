ADNEC Group startet in den November mit zwei der weltweit größten Events der Sektoren Energie und Tourismus

Die ADNEC Group, ein Unternehmen von Modon, startet in den November mit der Ausrichtung von zwei der weltweit bedeutendsten internationalen Veranstaltungen innerhalb derselben Woche. Die ADIPEC 2026, die weltweit größte Energieveranstaltung, findet vom 2. bis 5. November im ADNEC Centre Abu Dhabi statt. Zeitgleich findet die World Travel Market (WTM) London, eines der führenden Branchentreffen der globalen Reiseindustrie, vom 3. bis 5. November im Veranstaltungszentrum Excel London der Gruppe statt.

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ADNEC Centre Abu Dhabi (Photo: AETOSWire)

Die beiden Events, die zeitgleich an den größten Veranstaltungsorten der Gruppe in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Vereinigten Königreich stattfinden, beweisen die Fähigkeit der ADNEC Group, groß angelegte internationale Veranstaltungen in verschiedenen Märkten durchzuführen.

Seit ihrer Premiere im Jahr 2006 im ADNEC Centre Abu Dhabi ist ADIPEC gemeinsam mit dem Veranstaltungszentrum kontinuierlich gewachsen. Die diesjährige Ausgabe verspricht die größte in der Geschichte der Veranstaltung zu werden. Mit einer Ausstellungsfläche von 153.000 Quadratmetern sowie zusätzlich errichteten Hallen wird sie mehr als 2.000 Aussteller sowie zahlreiche Länderpavillons beherbergen und spezielle Themenbereiche für Digitalisierung, Dekarbonisierung und Künstliche Intelligenz bieten.

In London empfängt das Excel London Fachleute aus der Reise- und Tourismusbranche aus aller Welt zur World Travel Market London. Hier kommen Reiseziele, Reisemarken und führende Branchenvertreter zusammen, um Geschäfte anzubahnen und die Zukunft der Branche mitzugestalten.

Die ADNEC Group unterstreicht mit der ADIPEC Abu Dhabi und der WTM London die Stärke ihres internationalen Veranstaltungsportfolios sowie ihre Fähigkeit, Weltklasse-Events auszurichten, die wirtschaftliches Wachstum fördern, die Zusammenarbeit innerhalb der Branchen stärken und die globale Vernetzung vorantreiben.

Die Gruppe empfängt an ihren Veranstaltungsorten in Abu Dhabi und London insgesamt Hunderttausende Teilnehmer und festigt damit einmal mehr ihre Rolle als vertrauenswürdiger Partner für bedeutende internationale Ausstellungen und Konferenzen. Gleichzeitig unterstützt sie die langfristige Entwicklung der Sektoren und Destinationen, die sie bedient.

Quelle:AETOSWire

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Fatin Elkhalil

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