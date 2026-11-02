AI-Übernahme und Öl-Rücklauf helfen. Midterms und Apple im Fokus. (Stream 15:10 Uhr)

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Die Wall Street startet mit einer Erholung in die neue Woche, wobei die entscheidenden Belastungsfaktoren bleiben. Unterstützung kommt vor allem vom Ölpreis. Brent fällt deutlich, nachdem neue diplomatische Signale zwischen den USA und Iran Hoffnungen auf eine Entspannung wecken. Gleichzeitig steht an diesem Dienstag die US-Zwischenwahl an. die Prognosemärkte sehen die Demokraten mit hoher Wahrscheinlichkeit im Repräsentantenhaus und inzwischen auch klar im Rennen um den Senat. Im Technologiesektor bleibt die Stimmung fragil: Der SOX-Halbleiter-Indedx verlor im Oktober 17 Prozent und fiel unter die 200-Tage-Linie. Gleichzeitig wird die Finanzierung des KI-Booms schwieriger. OpenAI hat seine Kapitalaufnahme von ursprünglich 30 auf 20 Milliarden US-Dollar reduziert und akzeptiert eine niedrigere Bewertung, während S&P den Ausblick für Meta wegen der hohen Investitionen und des schwächeren freien Cashflows auf „Negative“ gesenkt hat. Für Meta werden die Investitionsausgaben von 140 Milliarden US-Dollar 2026 auf 225 Milliarden 2027 und 262 Milliarden 2028 geschätzt. Marvell und Lumentum melden beide gemischte Zahlen. Außerdem wird Lumentum von Marvell übernommen, in einer rein durch Aktien bezahlten Transaktion. Auch hier reagiert die Wall Street skeptisch. Heute Abend folgt mit Apple der nächste große Test für Big Tech. Die Nachfrage nach dem iPhone 18 und iPhone Duo gilt als stark, allerdings ist die Bewertung hoch und steigende Komponentenpreise könnten die Margen belasten.



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