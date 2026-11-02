AKTIE IM FOKUS: Alstom auf Tradegate 20 Prozent schwächer - Prognosesenkung

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Nach Senkung der Margenprognose für das Gesamtjahr sind die Aktien von Alstom am Montag vorbörslich massiv unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate brach der Kurs des Bahntechnikkonzerns um 20 Prozent unter den Pariser-Schlusskurs vom Freitag ein. Sie landeten mit 12,64 Euro auf dem tiefsten Niveau seit März 2024.

Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern erwarten die Franzosen im Geschäftsjahr 2026/27 nur noch bei 1 Prozent anstelle der bisher avisierten 6,5 Prozent. Hintergrund sind unter anderem Probleme und gravierende Verzögerungen bei der Elektrotriebzug-Plattform Coradia Max./ag/mis

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