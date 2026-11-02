Aktien Frankfurt Eröffnung: Nasdaq-Schwäche schlägt nicht durch

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der kleinen Korrektur vom Freitag versucht sich der Dax zu Wochenbeginn zu stabilisieren. Die Ölpreise gingen nach einem Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran zurück. Gleichzeitig mahnten die anstehenden Zwischenwahlen in den USA am Dienstag sowie die am Montagabend nach US-Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Apple zur Vorsicht, sagten Händler.

Wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra gab der Dax um 0,13 Prozent auf 25.785 Punkte nach. Der Nasdaq-Schwäche am Freitag kann er sich größtenteils entziehen. Auch in Asien gab es am Morgen überwiegend Gewinne. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,26 Prozent auf 30.553 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand knapp im Plus./ajx/stk

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