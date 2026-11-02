Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt vor Apple-Zahlen und US-Zwischenwahlen zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom vergangenen Freitag ist der Dax am Montag gleich wieder erholt in den November gestartet. Förderlich war, dass die Ölpreise etwas zurückgingen. Ein Bericht über diplomatische Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Krieg zwischen den USA und dem Iran wurde unter anderem für Aktien aus der Reisebranche wie Tui und Lufthansa zu einer Stütze.

Der Dax ging 0,63 Prozent höher bei 25.981,09 Punkten aus dem Handel. Er setzte sich am Nachmittag ins Plus ab, als an den New Yorker Börsen eine Erholung nach dem Kursrutsch vom Freitag einsetzte. Diesen hatte vor allem die technologielastige Nasdaq durchgemacht. In der zweiten deutschen Börsenreihe legte der MDax am Montag um 1,26 Prozent auf 30.855,37 Zähler zu.

Bevor am Dienstag die Zwischenwahlen in den USA in den Fokus rücken, veröffentlicht am Abend nach US-Börsenschluss der nächste US-Technologieriese seine Quartalszahlen. "Apple muss es richten", schrieb vor diesem Hintergrund Marktanalyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Anleger hoffen auf bessere Nachrichten, nachdem die KI-Sorgen zuletzt wegen Alphabet , Intel und Amazon wieder größer geworden waren./tih/he