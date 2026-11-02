Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Erholungsversuch der US-Technologiebörse Nasdaq am Montag ist gescheitert. Vor den nach Handelsende anstehenden Apple -Zahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament am Dienstag schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 1,39 Prozent tiefer bei 27.989,82 Punkten. Damit erlebte er den dritten Verlusttag in Folge sowie erneut den tiefsten Stand seit Ende Juli.

Der marktbreite S&P 500 rutschte ebenfalls ins Minus und verabschiedete sich 0,51 Prozent schwächer mit 7.541,40 Punkten. Lediglich der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete ein Plus von 0,41 Prozent auf 51.983,98 Punkte.

Damit fand die Kaufbereitschaft der Anleger trotz des Ölpreis-Rutsches schnell wieder Grenzen. Zudem berichtete das KI-Unternehmen Anthropic vor seinem Börsengang, seit Jahresbeginn einen Verlust von 104 Milliarden US-Dollar gemacht zu haben./gl/he