Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Erholungsversuch der US-Technologiebörse Nasdaq am Montag ist gescheitert. Vor den nach Handelsende anstehenden Apple -Zahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament am Dienstag schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 1,39 Prozent tiefer bei 27.989,82 Punkten. Damit erlebte er den dritten Verlusttag in Folge sowie erneut den tiefsten Stand seit Ende Juli.

Der marktbreite S&P 500 rutschte ebenfalls ins Minus und verabschiedete sich 0,51 Prozent schwächer mit 7.541,40 Punkten. Lediglich der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete ein Plus von 0,41 Prozent auf 51.983,98 Punkte.

Damit fand die Kaufbereitschaft der Anleger trotz des Ölpreis-Rutsches schnell wieder Grenzen. Zudem berichtete das KI-Unternehmen Anthropic vor seinem Börsengang, seit Jahresbeginn einen Verlust von 104 Milliarden US-Dollar gemacht zu haben./gl/he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
U
US Tech 100
N
NASDAQ 100
Apple
NASDAQ
D
Dow Jones
S
S&P 500

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen