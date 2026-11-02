Aktien New York: Vor allem Standardwerte erholen sich

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben sich am Montag von ihren teils herben Freitagsverlusten erholt. Vor den nachbörslich anstehenden Apple -Geschäftszahlen und den Zwischenwahlen für das US-Parlament gingen die Anleger aber vor allem im Technologiesektor nicht zu deutlich ins Risiko.

Der Nasdaq 100 schaffte eine halbe Stunde nach Handelsbeginn nur ein Plus von 0,53 Prozent auf 28.536 Punkte. Vor dem Wochenende war der technologielastige Auswahlindex mit negativen Geschäftsaussagen des Internetriesen Amazon und des Halbleiterherstellers Intel um rund dreieinhalb Prozent eingebrochen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial , der gut ein Prozent abgegeben hatte, machte am Montag mit einem Anstieg um 1,06 Prozent auf 52.320 Punkte diesen Verlust nahezu wieder wett. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,59 Prozent auf 7.625 Punkte bergauf./gl/he

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Amazon
N
NASDAQ 100
Intel
D
Dow Jones
S
S&P 500
Apple

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich vor US-Zwischenwahlen erholenheute, 14:00 Uhr · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich vor US-Zwischenwahlen erholen
Kurs unter Druck
Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger30. Okt. · dpa-AFX
Ein Amazon-Versandzentrum
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Plus
Keine Schulden, Top-Margen und Wachstum
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen