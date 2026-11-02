Was bewegt die Aktie?

Amazon erzielt im dritten Quartal einen Umsatz von 202 Milliarden Dollar und verfehlt die Erwartungen damit um rund 360 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie sinkt leicht auf 1,80 Dollar und bleibt sieben Cent unter der Erwartung. Das operative Ergebnis erreicht dagegen 28 Milliarden Dollar gegenüber erwarteten 26 Milliarden Dollar.

Die einzelnen Geschäftsbereiche entwickeln sich mit deutlich unterschiedlichen Wachstumsraten. In Nordamerika steigt der Umsatz um sechs Prozent auf 113 Milliarden Dollar, international um fünf Prozent auf 43 Milliarden Dollar. Die Cloud-Sparte AWS legt um 39 Prozent auf 46 Milliarden Dollar zu und übertrifft die erwarteten 45,7 Milliarden Dollar.

Bei AWS beschleunigt sich das Wachstum vom ersten bis zum dritten Quartal: Auf 28 Prozent folgen 37 und schließlich 39 Prozent. Für 2027 und 2028 erwartet Amazon jeweils Wachstumsraten von mehr als 40 Prozent. Damit reicht der Ausblick für das Cloudgeschäft bereits über die nächsten beiden Jahre.

Für das vierte Quartal erwartet Amazon insgesamt 240 bis 247 Milliarden Dollar Umsatz. Die Mitte dieser Spanne liegt mit 243,5 Milliarden Dollar etwas unter dem Konsens von gut 244 Milliarden Dollar. Beim operativen Ergebnis stellt Amazon 28,5 bis 33,5 Milliarden Dollar in Aussicht, nach 25 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

Die hohen Investitionen prägen zugleich die Entwicklung der Zahlungsströme. Über die vergangenen zwölf Monate steigt der operative Mittelzufluss um 30 Prozent auf 170 Milliarden Dollar, während der freie Mittelzufluss nach Investitionen bei minus 42 Milliarden Dollar liegt. Für 2027 erwartet Amazon nochmals deutlich höhere Investitionen; die Erwartungen für die Jahre 2028 bis 2030 sehen kräftige Steigerungen beim freien Mittelzufluss vor.

Charttechnik

Die Aktie eröffnete am Freitag bei 232 Dollar und testete den Bereich um 230 Dollar. Nach einem vorbörslichen Minus von zeitweise rund acht Prozent betrug der Verlust zum Handelsschluss 1,4 Prozent. Der Test der Marke von 230 Dollar bot eine Gelegenheit für eine zusätzliche Position auf steigende Kurse.

Martins Einschätzung

Amazon gehört für die nächsten Quartale zu den besonders aussichtsreichen Aktien. Das deutlich über den Erwartungen liegende operative Ergebnis und das beschleunigte Cloudwachstum rechtfertigen die starke Verringerung des Kursverlusts am Freitag.

Der negative freie Mittelzufluss bleibt ein Belastungsfaktor. Die positive Perspektive beruht darauf, dass sich die hohen Investitionen auszahlen und der freie Mittelzufluss in den kommenden Jahren deutlich steigt. Die Wachstumserwartungen für AWS in den Jahren 2027 und 2028 stützen diese Einschätzung.