ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Fuchs SE auf 43,50 Euro - 'Hold'
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE nach Zahlen von 41,00 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem großartigen Geschäftsjahr sei auch das dritte Quartal außerordentlich gut ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in einer Studie am Montag. An weiteren positiven Überraschungen des Schmierstoffherstellers habe er allerdings seine Zweifel./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 09:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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