ANALYSE-FLASH: Goldman hebt British American Tobacco auf 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 5200 auf 5600 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Kaufempfehlung für Imperial Brands bestätigte der neu zuständige Analyst Aron Adamski am Montag bei erhöhtem Kursziel von 3600 Pence. Die Aktien beider Tabakkonzerne böten zweistellige Gesamtrenditen bei robustem Gewinnwachstum. 2027 dürften sich die Defensivqualitäten von Nikotin und klassenbeste Margen in einem unsicheren Konsum-Umfeld auszahlen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 05:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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