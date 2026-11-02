ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics könnte das Portfolio von Nachahmerpräparaten biologischer Arzneimittel von 29 auf 66 Moleküle erhöhen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese adressierten ein gesamtes Marktpotenzial von 370 Milliarden Euro./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.

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